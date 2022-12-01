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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصيادلة: لابد من حل سريع لأزمة إعطاء الحقن..فيديو

الحقن
الحقن

علق الدكتور عبد الناصر سنجاب عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة،  على أزمة إعطاء الحقن في الصيدليات.

 

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وقال عبد الناصر سنجاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  وزير الصحة مهتم بهذا الملف ويتم دراسة الأمر لاتخاذ الإجراء المناسب".

 

وأضاف عبد الناصر سنجاب:" لابد من تواجد تشريع يحمي الصيدلي في ملف إعطاء الحقن في الصيدليات ".

 

وتابع عبد الناصر سنجاب:"  قانون العقوبات يجرم جرح الجسم البشري إلا عن عن طريق من يزاول مهنة الطب فقط".

 

وأكمل عبد الناصر سنجاب:" لا يوجد نص في قانون مزاولة المهنة يعطي الصيدلي الحق بإعطاء الحقن للمرضى “، مضيفا:” لابد من حل سريع في ملف إعطاء الحقن في الصيدليات مع توفير توفير الحماية للصيدلي".

 

الحقن الصيادلة الصيدلي وزارة الصحة اخبار التوك شو

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