الصيادلة: لابد من حل سريع لأزمة إعطاء الحقن..فيديو

علق الدكتور عبد الناصر سنجاب عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، على أزمة إعطاء الحقن في الصيدليات.

وقال عبد الناصر سنجاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير الصحة مهتم بهذا الملف ويتم دراسة الأمر لاتخاذ الإجراء المناسب".

وأضاف عبد الناصر سنجاب:" لابد من تواجد تشريع يحمي الصيدلي في ملف إعطاء الحقن في الصيدليات ".

وتابع عبد الناصر سنجاب:" قانون العقوبات يجرم جرح الجسم البشري إلا عن عن طريق من يزاول مهنة الطب فقط".

وأكمل عبد الناصر سنجاب:" لا يوجد نص في قانون مزاولة المهنة يعطي الصيدلي الحق بإعطاء الحقن للمرضى “، مضيفا:” لابد من حل سريع في ملف إعطاء الحقن في الصيدليات مع توفير توفير الحماية للصيدلي".