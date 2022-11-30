أشرف حاتم: 55 ألف مركز صحي ومستشفى مسئولة عن إعطاء الحقن بالمجان

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه من أجل أن يتم إعطاء لحقن، لا بد أن يكون هذا المكان مرخص أن يتم إعطاء الحقن به، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك شروط للصيدليات المرخصة، او الصيدلي المتخصص.

وقال أشرف حاتم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن إعطاء الحقن الطبي في الصيدليات بدون ضوابط يعتبر خطأ.

حتى يتم حل المشكلة

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك 55 الف مركز صحي ومستشفيات ستكون مسئولة عن إعطاء الحقن للجمهور بالمجان حتى يتم حل المشكلة وتعمل على مدار 24 ساعة في اليوم.