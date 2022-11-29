محتاج قانون يحميني.. الدكتور محفوظ رمزي: تدريب الصيادلة على إعطاء الحقن إهانة|فيديو

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة ، إن الصيادلة يقومون بإعطاء الحقن للمرضى ، منذ 20 عاما ، والحديث عن تدريبهم لإعطاء الحقن يعتبرها البعض " إهانة " .

وتابع الدكتور محفوظ رمزي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " : " محتاجين قرار واضح وصريح من وزير الصحة .. لأن أنا مش هبعد أنصاص قانون .. ولا يوجد أي قرار وزاري حتى الأن .. ومعندناش مشكلة في التدريب .. بس محتاج قانون يحميني .. وفيه فرق بين خطأ مهني وجناية .. وبعض الأثار الجانبية .



وأردف : " مفيش حاجة أسمها تحليل اختبار حساسية لأي مضاد حيوي في مصر .. وكل ده كلام فاضي .. والاختبار اللي بيتعمل غير طبي .

وأكمل : اختبارات الحساسية اللي بتتعمل كلام فاضي .. ومادة اختبار الحساسية مش موجودة في مصر .. ودي جرعة بيتحدوتا بيها جسم المريض .. وهل هيتحسس منها ولالا .

