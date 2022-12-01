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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي: أوروبا تشعر بالمخاطر نتيجة قربها من أوكرانيا

صدى البلد

قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، إن أوروبا تشعر بالمخاطر نتيجة قربها من أوكرانيا، والولايات المتحدة بحاجة إلى الأوروبيين.

 

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأوروبيين يفكرون في التفاهم، وفرض تفاهم بين الروس والأوكران، وعلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتدخل لحل الأمر.

 

وتابع: «لكن جواب الرئيس الأمريكي قال إنه إذا طلب منه سيتدخل، لأنه حتى هذه الفترة يرفض التدخل لأنه يؤخر حسم هذه الأزمة، ويضع سقفا عاليا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أن الأمر به تغير ملموس من قبل الرئيس بايدن، لفتح حوار بين روسيا وأوكرانيا، كما أن آخر الشهر الماضي كان لقاء برئيس المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية في تركيا مما يسهل الأمور لحل الأزمة بين أوكرانيا ورسيا».

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