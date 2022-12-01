عضو بالشيوخ: وثيقة ملكية الدولة تستهدف تمكين القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية

أكد محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية أعادت النظر في ما يمكن تقديمه لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية ومنها الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة.

وقال محمود سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج "كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد":"وثيقة ملكية الدولة تستهدف تمكين القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية ".

وأضاف سامي:"وثيقة ملكية الدولة تتيح المجال للقطاع الخاص من أجل الاستثمار بشكل كامل في مختلف القطاعات ".

وتابع:" وثيقة ملكية الدولة تعتمد من رئيس الجمهورية، ويوم الأحد المقبل مجلس النواب يناقش قانون حماية المنافسة المرتبط بوثيقة ملكية الدولة ".

وأكمل محمود سامي:" وثيقة ملكية الدولة يتم التباحث والنقاش حولها في الحوار الوطني"، مضيفا:" وثيقة ملكية الدولة تهتم بجانب الاستثمار للقطاع الخاص ".