غدا..محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار وجامعة برلين

ينظم نادي الإبتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار و ريادة الأعمالI Hub و جامعة برلين التقنية المانيا وذلك يوم السبت ٣ ديسمبر الساعة 11 صباحاً، بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتور ولاء عبدالغني وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام الحريرى وكيل الكليه لشئون التعليم و الطلاب



تهدف المحاضرة إلى معرفة كيفية الأستفادة من البرنامج والمشاركة في المؤتمر وإمكانية الحصول علي أحدي مميزات المؤتمر (Summer and winter school in TU Berlin)

الفئات المستهدفة من المشروع هما الباحثين من أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وطلاب الدراسات العليا و طلاب السنوات الأخيرة بالكلية .

في إطار اهتمام جامعة عين شمس بريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على البدء في المشاريع الصغيرة، نظم مركز الإبتكار و ريادة الأعمال ورشة عمل ومناقشة مفتوحة مع أحد الخبراء في مجال الابتكار وريادة الأعمال:



تيريك تيدويل

Director of Inclusive Innovation at VentureWell.

وذلك بحضور الدكتور ضياء خليل المشرف العام على انشطة مركز الابتكار و ريادة الاعمال و ا.د.محمد البحيرى المدير التنفيذى لمركز الابتكار و ريادة الاعمال و د.وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال و ا.د. محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا و د.اسلام عدلى مدير الانشطة نوادى الابتكار بالمركز



خلال هذا الاجتماع ، استمعوا إلى كلمة تيدويل ثم خاضوا نقاشًا مفتوحًا حول قصص نجاحهم في الكليات وأمثلة للمشاريع الممتازة الجاهزة للتطبيق ، والتي تحتاج إلى تمويل ، والعديد من الجوانب بهذه الطريقة.

وقد حضر الورشة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.



كما قام تيدول بزيارة ميدانية في حرم الجامعة لمقابلة الأستاذ الدكتور محمود المتيني - رئيس جامعة عين شمس و الاستاذ الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و بهذه المقابلة تم مناقشة عدد من سبل التعاون الدولية بين جامعة عين شمس و

VentureWell.