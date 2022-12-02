عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا..محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار وجامعة برلين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم نادي الإبتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار و ريادة الأعمالI Hub و  جامعة برلين التقنية المانيا وذلك يوم السبت ٣ ديسمبر الساعة 11 صباحاً،  بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتور ولاء عبدالغني وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام الحريرى وكيل الكليه لشئون التعليم و الطلاب

txt

جامعة عين شمس: نسير وفق رؤية تكاملية لتوظيف التقنيات الحديثة لدعم الطلاب ذوي الهمم


تهدف المحاضرة إلى معرفة  كيفية الأستفادة من البرنامج والمشاركة في المؤتمر وإمكانية الحصول علي أحدي مميزات المؤتمر (Summer and winter school in TU Berlin)

الفئات المستهدفة من المشروع هما الباحثين من أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وطلاب الدراسات العليا و طلاب السنوات الأخيرة بالكلية .

 

في إطار اهتمام جامعة عين شمس بريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على البدء في المشاريع الصغيرة، نظم مركز الإبتكار و ريادة الأعمال ورشة عمل ومناقشة مفتوحة مع أحد الخبراء في مجال الابتكار وريادة الأعمال:


تيريك تيدويل 
Director of Inclusive Innovation at VentureWell.

وذلك بحضور الدكتور ضياء خليل المشرف العام على انشطة مركز الابتكار و ريادة الاعمال و ا.د.محمد البحيرى المدير التنفيذى لمركز الابتكار و ريادة الاعمال و د.وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال و ا.د. محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا و د.اسلام عدلى مدير الانشطة نوادى الابتكار بالمركز

خلال هذا الاجتماع ، استمعوا إلى كلمة تيدويل ثم خاضوا نقاشًا مفتوحًا حول قصص نجاحهم في الكليات وأمثلة للمشاريع الممتازة الجاهزة للتطبيق ، والتي تحتاج إلى تمويل ، والعديد من الجوانب بهذه الطريقة.

وقد حضر الورشة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.


كما قام تيدول بزيارة ميدانية في حرم الجامعة لمقابلة الأستاذ الدكتور  محمود المتيني - رئيس جامعة عين شمس و الاستاذ الدكتور  محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و بهذه المقابلة تم مناقشة عدد من سبل التعاون الدولية بين جامعة عين شمس و 
VentureWell.

نادي الإبتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس كلية الزراعة الابتكار وريادة الأعمال مركز الابتكار و ريادة الأعمالI Hub جامعة برلين التقنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

النيابة العامة تحقّق في اختناق 11 عاملا بمصنع ملابس في شبين الكوم

عرض رسمي من سموحة لضم نجم الأهلي وكولر يطلب " فرصة "

ترشيحاتنا

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟|تراجع تاريخي عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مقدم أمريكان جوت تالنت يحذف آخر فيديوهاته..هل عمليات التجميل السبب؟

تراجع غير مسبوق في سعر الدولار العالمي

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هل قراءة سورة يس تقضي الحوائج وتسهل العسير .. اعرف الرأي الصحيح

أكثر من 40 لغة.. اعرف أفضل تطبيقات الترجمة الفورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل مقبرة الملك رمسيس الثاني إلى أمريكا .. معرض افتراضي يثير الجدل

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ