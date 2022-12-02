طقس اليوم.. انخفاض الرؤية الأفقية يصاحبها شبورة وأمطار بعدة مناطق

تشهد حالة طقس اليوم، الجمعة، انخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق في الصباح الباكر، يصاحب ذلك نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا، وتعد هي سمة الأيام المقبلة من حالة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن المرتفعات الجوية السطحية والعلوية تمتد علي شمال أفريقيا؛ حيث تعمل علي استقرار الأحوال الجوية وتكون الشبورة المائية علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد خلال ساعات الصباح الباكر.

وعن حالة طقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة، يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم في مصر

ويشهد طقس اليوم، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، التي يشهدها طقس اليوم، تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فرص أمطار خفيفة، وأيضا مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد فرص أمطار خفيفة، والطقس يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر.

وعن حالة طقس اليوم، تكون الأجواء غائمة جزئيا خلال ساعات النهار على مختلف أنحاء البلاد.

وعن حالة البحرين، المتوسط، يكون خفيف وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى نصف المتر واتجاه الرياح غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة اليوم المتوقعة، بمختلف الأنحاء، خلال طقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 15 درجة