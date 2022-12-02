شارون ستون وميشيل رودريجيز.. نجوم العالم بمهرجان البحر الأحمر في حفل افتتاح دورته الثانية

شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي ، والذي اقيم مساء أمس ، حضور عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب .

ومن بين الفنانين الأجانب بريانكا تشوبرا، ميشيل موروني، الممثل الفلسطيني علي سليمان ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية، جاي ريتشي، أوليفر ستون رئيس لجنة التحكيم، شاروخان، ميشيل رودريجيز، إي آر رحمان، مريم أوزرلي، وروسي دي بالما، وهنري جولدينج، وبارك هاي بطلة مسلسل لعبة الحبار ، وشارون ستون ، والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي .

كما حضر والمخرجين السعوديين والخليجيين، ومنهم: هيفاء المنصور، ومحمد العطاوي، ولولوة الملا، وأضوى فهد، وميلا الزهراني، وزارا البلوشي، وبراء عالم، وياسر السقاف، وعلاء فادن، وإبراهيم الحجاج، ونور الخضراء، وصهيب قُدس وفاطمة البنوي، وسناء بكر يونس، وفيصل الدوخي، وإبراهيم الخير الله وهشام فقيه، والكثير غيرهم.

ومن العالم العربي: نادين نجيم، ودرّة، وجورج خباز، ونور الغندور، وتارا عماد، وأحمد ياسين الدراجي، ووسام ضياء، وهالة صدقي، ولبلبة، وكريم فهمي، وحسن الرداد، وعلا رشدي، وأحمد داود، وإيمان نوال، وزياد جلاد، وياسر كزوز، وسؤدد كعدان، وخيري بشارة، وعدنان بركة، وسلمى أبو ضيف، والكثير غيرهم.

وتشمل المواهب الدولية: شيكار كابور، و جمايما خان، وشبانة عزمي، وساجال علي، وشاروخان، وغاي ريتشي، وشارون ستون، ومريم أوزرلي، إيه آر رحمان، وجيف ميرزا ​​، ولوكا جوادانيينو، وبارك هاي سو، وآندي جارسيا، وهنري جولدينج، وبريانكا شوبرا، وجوزيبي تورناتور، وسكوت ايستوود، ولونا مايا، وميشيل رودريغيز، ولوسي هيل، وفريدا بينتو، وروسي دي بالما، وغاسبار نوي، وأندرو دومينيك، ونادين لبكي، وفاتح أكين، وسنجار مادي، ومارينا روي باربوسا، ونولان فانك، وميلاني لورينت، وماريا بيدرازا، وأليكس جونزاليس، وأليخاندرا أونييفا، وجون كورتاجارينا، وهبة عبوك، وجوليان هوغ، وهام تران، وغوريندر تشادا، وإري كلافير، وغيرهم.

ومن الحاضرين أيضًا أعضاء لجنة تحكيم البحر الأحمر، بمن فيهم المخرج الحائز على جائزة الأوسكار أوليفر ستون، ونيللي كريم، وكوثر بن هنية، وليفان كوغواشفيلي وعلي سليمان، بالإضافة إلى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة: جوانا هاجي توما، وشهد أمين وأوزي أغو.

رفع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الستار عن دورته الثانية بالشراكة مع "فوكس سينما" ومجموعة "إم بي سي" والتي ستستمر حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية وتم إنطلاق المهرجان بفيلم الكوميديا ​​الرومانسية؛ "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

كما بدأت عروض الهواء الطلق في كورنيش الحمراء، مع فيلم بوليوود الرومانسي الشهير؛ "سيأخذ ديلويل العروس"، من إخراج أديتيا شوبرا. وبهذا الفيلم الكلاسيكي المؤثّر في ثقافة عشاق السينما الهندية على مدى الأجيال.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين.

وسيشتمل برنامج المهرجان على سلسلة من الحوارات التي تتيح أمام الضيوف فرصة فريدة للاستماع إلى المخرجين والممثلين وهم يتحدثون عن حياتهم السينمائية وإنجازاتهم. وتضم المجموعة: شارون ستون، وآندي جارسيا، وغاي ريتشي، ولوكا جوادانيينو، وجوريندر شادا، ونادين لبكي، وأكشاي كومار، وسبايك لي، وأندرو دومينيك، وفاتح أكين، وعادل العربي وبلال فلاح، وكوثر بن هنية، ونيللي كريم، مو عامر، ورانبير كابور، وأنطونيو بانديراس، وجاسبر نوي، وجاكي شان وهيريثيك روشان.

وقال محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "يسعدنا الترحيب بعشاق السينما ورواة القصص والموهوبين والمتخصّصين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم في جدّة، في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي آمل أن تتجاوز التوقعات بفضل ما تحظى به هذه الفعالية الآن. من أهمية غير مسبوقة، وذلك مؤشر واضح على التطوّر الذي يشهده المهرجان، ودوره الحيوي في تحويل وإعادة تشكيل مستقبل جيلنا القادم من المبدعين. وأمامنا الآن فرصة فريدة لإيصال الأفلام الجديدة إلى جمهور أوسع، وعرض إبداعات المواهب الجديدة والمثيرة للاهتمام، وتقديم مساهمة ثقافية ملموسة على صعيد المملكة والمنطقة بشكل عام"



المهرجان يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية ولاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية، للمشاهدين السعوديين، والعالم أجمع، على حد سواء.

مسابقة البحر الأحمر



تُقدّر المسابقة الطرح السينمائي المختلف، وتضمّ الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، جنبًا إلى أفلام جريئة ومبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما فيها العالم العربي. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة السخيّة.

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير



تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية.

وتقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك.

سينما السعودية الجديدة

تضم أفلام روائية ووثائقية سعودية من مخرجي موجة السينما الجديدة، تعكس ملامح السينما المحلية وما تحمله من تنوع وحيوية وطاقة، يضم البرنامج أفلامًا فنية طويلة وقصيرة.



روائع العالم

يشمل البرنامج إبداعات من جميع أنحاء العالم، لعمالقة الإخراج ومجموعة من المواهب والنجوم، يضم أيضا مختارات لأهم إنتاجات العام من أفلام مرتقبة، أغلبها تُعرض لأول مرة في العالم العربي.



روائع عربية

تضم باقة مختارة من أحدث الروائع العربية التي تعكس نبض الإبداع العربي، سواء كانت أفلامًا تجارية أو مستقلة، إضافة إلى الأفلام الحاصلة على جوائز، وأفلام العرض الأول، كما يحتفي هذا البرنامج بالأفلام والشخصيات من قلب السينما العربية.



المهرجان يقدم أيضا عدد من البرامج الموازية المنتظر أن تلاقي ترحيبا من الجمهور والضيف، ومنها، اختيارات عالمية، السينما التفاعلية، كنوز البحر الأحمر، السينما العائلية، رؤى البحر الأحمر، مسلسلات البحر الأحمر.

ويلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدعم صناعة السينما وتمكين صانعيها على كل من المستوى المحلّي والإقليمي والدولي، ويعني بأصحاب القصص والحكايات الذين يساهمون في إثراء الثقافة السينمائية.