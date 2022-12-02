لقاء لـ نقابة المهندسين بالإسكندرية مع رؤساء الشركات المشاركين فى ملتقى سوق العمل

نظمت نقابة المهندسين بالاسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ، مساء اليوم الخميس لقاء عمل مع رؤساء الشركات المشاركين فى ملتقى سوق العمل الذى يقام غدا الجمعه من الساعه الواحدة ظهرا.

وحضر اللقاء الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية ، الدكتور تامر حلمى، مدير البرامج الاكاديمية كلية الهندسة الجامعة الاهلية ، الدكتور محمد الغريب صقر عمير معهد الإسكندرية العالم الهندسة والتكنولوجيا والدكتور ريمون فايق اسكندر مدير البرامج الاكاديمية كلية الهندسة جامعة العلمين.



وفى كلمته؛ قال الدكتور هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن ملتقى سوق العمل يُعد حلقة وصل بين الشركات الهندسية والمهندسين وهو يتم تنظيمه لأول مرة لخدمة المهندسين وهو جهد مشترك بين أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية لخدمة المهندسين .

وأضاف انه الشركات المشاركة فى ملتقى سوق العمل من افضل الشركات وتقدم وظائف فى كافة التخصصات الهندسية بالإضافة إلى مشاركة عدد من مراكز التدريب الكبرى التى تقدم دورات تدريبية مميزة للمهندسين لرفع مهاراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.

كما أكد أن للتعليم الفنى دور كبير وهناك اهتمام كبير به وتقديم كافة الدعم له وهو يعتبر مفهوم هندسى جديد ويشكل اهمية كبيرة فى ظل التطور الكبير الذى تشهده الدولة المصرية .

وأشاد بدور كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والتعاون المشترك مع نقابة المهندسين لربط شباب المهندسين بكلية الهندسة بالنقابة وتعريفهم بالدور الذى تقوم به النقابة لخدمة المهندس .

ومن جانبه قدم الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الشكر لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية لتقديم فعاليات وخدمات مميزة للمهندسين وشباب المهندسين منها التدريب والتأهيل لسوق العمل واخيرا فكرة إقامة ملتقى للتوظيف مشيرا بالفكرة وتنظيمها وتنفيذها على ارض الواقع .

وقال إن كلية الهندسة لديها مركز التأهيل الوظيفى للطلاب وحديثى التخرج وهدفه تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تقديم دورات تدريبية متنوعة وتقديم فرص للتوظيف ، مؤكدا أن التعاون المشترك بين الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبين نقابة المهندسين هى فرصة جيدة ومميزة لتحقيق نجاح كبير لخدمة المهنة .

بينما أشاد الدكتور محمد صلاح ، رئيس لجنة التوظيف فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، بمجهود مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية المشترك لنجاح ملتقى سوق العمل وخروجه بالشكل الذى يليق مكانه المهندس وتقديم افضل الخدمات والشركات للمهندسين .

بينما، قال الدكتور مصطفى الحضرى رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب ، أن الهدف من ملتقى سوق العمل هو خدمة المهندسين والتواصل بين النقابة والشركات المختلفة بجانب تقديم فرص تدريب مع مراكز التدريب المختلفة وأبدى سعادته بمشاركة عدد كبير من الشركات جميعهم لهم أسم مميز فى سوق العمل الهندسى.

وقدم المهندس محمد قبيصى الشكر لاعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية لتقديم خدمات مميزة لشباب المهندسين سواء طلاب السنوات النهائية او حديثى التخرج من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل حتى تنظيم ملتقى التوظيف لتوفير لهم فرص عمل والتعاون الدائم من اجل مصلحة المهندس.

وفى نهاية اللقاء تم عرض فيلم تسجيلى عن نشاط نقابة المهندسين بالإسكندرية والخدمات التى تقدمها للمهندسين وأسرهم ودور اللجان الهندسية وانشطتها المتنوعة.



حضر اللقاء أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية المهندس صلاح حامد، الدكتور حسن لطفى ، المهندس علاء محجوب، المهندس خالد أمين، الدكتور مصطفى الحضرى المهندسة هبة المغربى ،المهندس كريم عزت، الدكتور محمد صلاح، المهندس وليد ماضى، المهندس محمد قبيصى، المهندس محمد سعيد ، كما حضر عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين السابقين.