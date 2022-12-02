طريقة عمل العيش الشامي على الطاسة.. بأسهل الخطوات

العيش الشامي من الأنواع التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها، ما يدفع البعض إلي شرائه من المحلات والأسواق.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل العيش الشامي في البيت.

مقادير العيش الشامي



٤كوب دقيق

كوب ماء دافئ

2ملعقة كبيرة سكر

2ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح



طريقة تحضير العيش الشامي



في بولة نخلط الخميرة والسكر مع القليل من الماء الدافئ ونتركها حتى تتفاعل الخميرة وتتضاعف في الحجم ثم في العجان نخلط الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ونضيف خليط الخميرة ونخلط ثم نضع الخل ونعجن بباقي كمية الماء الدافئ حتى تلم العجينة وتصبح طرية جداً.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة ملساء مطاطية ثم نضعها في بولة ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر ثم نشكلها على شكل كرات متساوية في حجم البرتقالة البلدي الصغيرة ونغطيها ونتركها حتى ترتاح لمدة ١٠ دقائق.

نفرد كل كرة بسمك أقل من نصف سم ثم نرص أرغفة العيش ونغطيه ونتركه حتى يختمر ويرتفع ثم في طاسة ساخنة جداً على نار متوسطة نضع رغيف العيش بهدوء جداً لمدة ٣ دقائق ثم نقلب الرغيف بهدوء ونقلبه من وقت لآخر حتى يأخذ لون ذهبي ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ويمكن أن نسويه في الفرن ويقدم بالهنا والشفا