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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة في البيت.. أحلى من المحلات

طريقة عمل بسبوسة
طريقة عمل بسبوسة بالقشطة ف

بسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من محلات الحلويات.
لذا قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بسبوسة بالقشطة في البيت.

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مقادير بسبوسة بالقشطة 


٢كوب سميد ناعم
ملعقة كبيرة دقيق
نصف كوب سكر
نصف كوب سمنة بلدي
3/4كوب حليب
2ملعقة كبيرة جوز هند ناعم
2ملعقة كبيرة عسل أبيض
ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر
(القشطة)
نصف لتر حليب
٣ملعقة كبيرة نشا
علبة قشطة
رشة فانيليا
(السيرب)
كوب ونصف سكر
كوب ونصف ماء
ملعقة كبيرة سمنة بلدي


طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة 


في طاسة على النار نضع السكر والماء ونتركه حتى يتكرمل ويأخذ لون ذهبي ثم نضيف الحليب والسمنة والعسل الأبيض وجوز الهند ونقلبهم على نار هادئة حتى يتفككوا مع بعض ثم في بولة نخلط الدقيق مع السميد والبيكنج بودر ونضيف عليهم خليط السكر ونقلب حتى يمتزجوا فقط ثم نضع خليط البسبوسة في صينية ألومنيوم مقاس ٢٦سم بحرف عالي مفروشة بورق الزبدة "حتى ننقل البسبوسة وهي ساخنة قبل أن تسقى بالسيرب بحيث تنقل فوراً وتسقى بالسيرب فوراً" ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ على الرف الأوسط وعندما تأخذ البسبوسة لون ذهبي نسقيها بالسيرب الساخن وهي ساخنة جداً ثم نتركها حتى تهدأ تماماً ثم نضع القشطة على الوجه ونتركها حتى تتماسك ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل القشطة)
في كازرولة على البارد نضع النشا والحليب ونقلب جيداً ثم نرفعهم على النار مع الاستمرار في التقليب ثم نضيف القشطة والفانيليا ونستمر في التقليب حتى يصبح القوام متوسط
(لعمل السيرب)
في حلة على النار نضع السكر والماء ونتركهم حتى يتكون السيرب ثم نرفعه من على النار ونضيف السمنة ونقلب جيداً.
 

بسبوسة بالقشطة طريقة عمل بسبوسة بالقشطة مقادير بسبوسة بالقشطة طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة الشيف فاطمة أبو حاتي

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