طريقة عمل بطاطا بالقشطة والمكسرات.. حلويات الشتاء

بطاطا بالقشطة والمكسرات من الحلويات الشهية واللذيذة التي تتناسب مع الأجواء الشتوية، وتتمتع بمذاق مختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطاطا بالقشطة والمكسرات في البيت.

مقادير بطاطا بالقشطة والمكسرات





كيلو بطاطا

لتر حليب

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة صغيرة قرفة بودر

نصف كوب قشطة بلدي

نصف كوب فول سوداني

نصف كوب زبيب



طريقة تحضير بطاطا بالقشطة والمكسرات



نغسل البطاطا جيداً ثم نقشرها ثم نقطعها حلقات متوسطة السمك ثم نضع عليها الزبيب والفول السوداني ونقلب ثم نخلط الحليب مع السكر والقرفة والفانيليا ونضيفهم على البطاطا ثم نضع القشطة على الوجه وندخلها فرن ساخن حتى تأخذ لون ذهبي وتقدم ساخنة بالهنا والشفا

