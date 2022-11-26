عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بطاطا بالقشطة والمكسرات.. حلويات الشتاء

طريقة عمل بطاطا بالقشطة
طريقة عمل بطاطا بالقشطة والمكسرات

بطاطا بالقشطة والمكسرات من الحلويات الشهية واللذيذة التي تتناسب مع الأجواء الشتوية، وتتمتع بمذاق مختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطاطا بالقشطة والمكسرات في البيت.

txt

بدون لحوم.. طريقة عمل كسكسي بالحمص والبصل

txt

طريقة عمل الليزي كيك.. بأسهل الخطوات

مقادير بطاطا بالقشطة والمكسرات
 


كيلو بطاطا
لتر حليب
كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملعقة صغيرة قرفة بودر
نصف كوب قشطة بلدي
نصف كوب فول سوداني
نصف كوب زبيب


طريقة تحضير بطاطا بالقشطة والمكسرات


نغسل البطاطا جيداً ثم نقشرها ثم نقطعها حلقات متوسطة السمك ثم نضع عليها الزبيب والفول السوداني ونقلب ثم نخلط الحليب مع السكر والقرفة والفانيليا ونضيفهم على البطاطا ثم نضع القشطة على الوجه وندخلها فرن ساخن حتى تأخذ لون ذهبي وتقدم ساخنة بالهنا والشفا
 

بطاطا بالقشطة والمكسرات مقادير بطاطا بالقشطة والمكسرات طريقة عمل بطاطا بالقشطة طريقة تحضير بطاطا بالقشطة والمكسرات الشيف فاطمة أبو حاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

حبس طليق الفنانة منة عرفة شهرين بتهمة الإساءة لنقيب الممثلين

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

موضوعات متعلقة

شمعة وأكسسوارات السبب .... خبيرة تكشف مفاجأة صادمة عن أزمة أنغام الصحية

بالجلد الأسود.. إليسا تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة من دبي.. شاهد

سعر قميص ويجز الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

بدون لحوم.. طريقة عمل كسكسي بالحمص والبصل

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

فستان أبيض.. رنا رئيس بإطلالة راقية في حفل خطوبتها| شاهد

طريقة عمل الليزي كيك.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل عمل أوراك الدجاج بالبصل والمشروم.. مذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

تهرب ضريبى.. الداخلية تعيد 5 ملايين جنية لخزينة الدولة

مبابي يقود تشكيل منتخب فرنسا أمام الدنمارك في كأس العالم 2022

بعد إخلاء سبيلها.. الجمارك تصدر بيانا نادرا بمضبوطات منة شلبي.. شاهد

خلال أسبوع.. الداخلية تضبط قضايا سرقة كهرباء بقيمة 64 مليون جنيه

أذكار وتحصينات نبوية.. فرصة عظيمة اغتنمها لتؤمن حياتك في الدنيا والآخرة

الإحصاء: 42.2% ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء العام الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفوائد الصحية لـ الفستق؟ هتاكله كل يوم

سوسن بدر: شادي عبد السلام اختار لي اسمي قبل تقديم دور نفرتيتي

سوسن بدر: لا أحب لقب نجمة.. ولا أصلح لشخصية نفرتيتي

عقب التنمر عليها..10 صور لـ أصالة قبل وبعد التجميل

فيديو

سوسن بدر: ربنا مدانيش أي موهبة غير التمثيل وهذا سبب رفض والدي لدخول الفن

خالد جلال يطلب يد سوسن بدر لتقديم عمل على خشبة المسرح القومي

سوسن بدر : ميدو عادل ابني البكري ووجودي وسط الشباب سبب استمراري

منة شلبي وأنغام الأبرز.. تسونامي الأزمات يضرب نجوم الفن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ