طريقة عمل كفتة الأرز.. بمذاق لا يقاوم

كفتة الأرز من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و الغير تقليدي كما تعد من الأطباق الأقتصادية.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.

مقادير كفتة الأرز



كيلو لحمة مفرومة

٥٠٠جرام أرز مصري

٢بصل أرباع

٤فص ثوم صحيح

٢حزمة بقدونس مفروم

٢حزمة كزبرة مفرومة

حزمة شبت مفروم

زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر

ملعقة كبيرة قرفة بودر

٢ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كبابة صيني

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة كمون

ملح

فلفل أسود

زيت غزير للقلي

طريقة تحضير كفتة الأرز



ينقع الأرز ليلة كاملة في الماء ثم يوضع في الكبة مع الزيت ويطحن حتى يتحول لعجينة ناعمة نعومة متوسطة ثم يضاف عليه البصل والثوم ويفرم الخليط حتى ينعم تماماً ثم تضاف اللحمة المفرومة والخضرة والتوابل كلها وتفرم المكونات حتى تتجانس تماماً ثم تشكل كفتة الأرز بأي شكل حسب الرغبة وترص في أطباق فلين وتحفظ في الفريزر بمدة صلاحية ٣ شهور وعند القلي تقلى في زيت غزير ساخن وتستخدم في أي وصفة حسب الرغبة وبالهنا والشفا

