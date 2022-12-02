درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، ورحمة خالد تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الجمعة 2 -12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

أكدت هبة ماهر، أن الفترة الحالية تشهد روائح الشتاء، موضحة أن هذه الأجواء جميلة، ومميزة.

وكشفت أن الفترة المقبلة تشهد تقلبات جوية، وعلى الجميع توخى الحذر، وطالبت من المواطنين بالحصول على المعلومات من هيئة الأرصاد الجوية.

كما طالبت رحمة خالد بـ ارتداء ملابس الشتاء، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة فى الصباح، :" ياريت نلبس جاكت".

درجات الحرارة

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24

العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 24

6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 25

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23

العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 23

السلوم الصغرى 9 والعظمى 20

دمياط الصغرى 15 والعظمى 23

المنصورة الصغرى 15 والعظمى 24

بور سعيد الصغرى 14 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25