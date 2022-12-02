عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر.. فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، ورحمة خالد تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الجمعة 2 -12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

txt

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

txt

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

أكدت هبة ماهر، أن الفترة الحالية تشهد روائح الشتاء، موضحة أن هذه الأجواء جميلة، ومميزة.

وكشفت أن الفترة المقبلة تشهد تقلبات جوية، وعلى الجميع توخى الحذر، وطالبت من المواطنين بالحصول على المعلومات من هيئة الأرصاد الجوية.

 

كما طالبت رحمة خالد بـ ارتداء ملابس الشتاء، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة فى الصباح، :" ياريت نلبس جاكت".

درجات الحرارة

 القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24

 

 العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 24

 

 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 25

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23

 

العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 23

 

السلوم الصغرى 9 والعظمى 20

 

دمياط الصغرى 15 والعظمى 23

 

المنصورة الصغرى 15 والعظمى 24

 

بور سعيد  الصغرى 14 والعظمى 22

 

 

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25

 

درجات الحرارة المحافظات الشتاء القاهرة تقلبات جوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

القوى العاملة تجهز تعويضات  استثنائية لـ18 من أسر ضحايا  حادث البحيرة

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

أسعار الذهب تتراجع عالميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء فنلندا: أوروبا ضعيفة أمام روسيا

طقس السعودية.. تحذيرات من أمطار رعدية ورياح وضباب

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم 2-12-2022

المبعوث الروسي إلى سوريا: نعمل على تنظيم لقاء بين الأسد وأردوغان

مع اقترابها من الناتو.. فنلندا تشتري صواريخ مضادة للطائرات

الأكثر تطرفا.. نتنياهو يعلن عن حكومة إسرائيل الجديدة قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مصمم أزياء عالمي..مي عمر تستعرض أناقتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر| رقم خرافي

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ