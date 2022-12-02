الأرصاد توجه رسالة هامة لـ طلاب المدارس.. فيديو

وجهت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، رسالة لـ الأمهات وطلبة المدارس، قبل دخول فصل الشتاء، قائلة "ياريت الكل يحصل على المعلومات من قبل هيئة الأرصاد الجوية.. الهيئة تصدر بيانات بشكل يومى بشأن الحالة الجوية".

وعلقت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة وقف الدراسة هذا العام بمحافظة الإسكندرية والقاهرة، مطروح، وقالت إنه من المتوقع أن تتوقف الدراسة، بسبب الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن قرار الوقف يكون من أجل الطالب.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات خاصة، إلى أن قرار الوقف يكون من قبل الوزارة، بناء على تشاور مع هيئة الأرصاد، ففى حالة الأمطار تقوم هيئة الأرصاد بتوجيه الرسائل لـ المحافظة، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار.

وتابعت الكل شاهد فى عام تعطل طلاب المدارس فى الشوارع لساعات متأخرة بسبب الأمطار، وأن هذا الأمر لن يتكرر لآنه فى حالة الامطار بنسبة كبيرة تتوقف الدراسة فى هذا اليوم.

طقس اليوم الجمعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر ضمن طقس اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 15

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

شلاتين 28 21

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

وادي النطرون 24 16

مطروح 22 13

السلوم 20 9

سيوة 20 9

العريش 22 14

رفح 22 14

الطور 28 14

كاترين 18 5

رأس سدر 27 16

نخل 21 5

طابا 22 14

نويبع 24 14

حلايب 25 20

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 14

بني سويف 24 13

المنيا 25 11

أسيوط 25 10

سوهاج 26 12

قنا 28 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 23 8

أبوسمبل 27 15

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 24 20