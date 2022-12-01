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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشتاء لم يبدأ.. الأرصاد تكشف مفاجأة

الأمطار
الأمطار

طالبت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، الأمهات بمتابعة النشرات الجوية، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وذهاب الطلاب فى الصباح الباكر للمدارس.

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وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن البلاد تشهد تغيرات جوية، وإن هذا العام سيشهد تغيرات وأمطارا، مثل العام الماضي، وإن محافظة الإسكندرية ستكون من أكثر المحافظات التى تتأثر بالأمطار.

وأضافت أنها تتوقع أن تتوقف الدراسة فى الشتاء هذا العام، أكثر من مرة، بسبب الأمطار، مؤكدة أن قرار وقف الدراسة يكون الأفضل للحفاظ على الطلاب.

وأشارت إلى أن البلاد لم تدخل حتى الآن فصل الشتاء، وأنه فى 23 ديسمبر، سيبدأ فصل الشتاء.

 

 

وفى هذا التقرير نستعرض بيانا بدرجات الحرارة اليوم: 

القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24

 العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 24

 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 25

 بنها الصغرى 15 والعظمى 24

 دمنهور الصغرى 15 والعظمى 23

 

 مطروح الصغرى 13 والعظمى 23


 الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23


 كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

 المنصورة الصغرى 14 والعظمى 23

 دمياط الصغرى 15 والعظمى 23

 بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 23

 الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25

 السويس الصغرى 14 والعظمى 24

الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24

 شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 24

 طنطا الصغرى 14 والعظمى 23

 العلمين الجديدة الصغرى 14 والعظمى 23

 وادى النطرون الصغرى 16 والعظمى 24

 

 

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