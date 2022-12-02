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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

صدى البلد

انفجر خزان وقود في أحد موانئ تركيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، دون أن يتسبب في إصابات.

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وذكرت  وسائل الإعلام التركية، أن الانفجار وقع في ميناء مدينة سامسون التركية؛ إذ انفجر خزان نفطي؛ ما تسبب في اشتعال النيران بأحد مباني الميناء.

وأكدت مصادر، أن الانفجار وقع في أحد خزانات النفط الصغيرة (صهريج)؛ إذ لم يُحَدَّد سبب الانفجار حتى هذه اللحظة.

وسيطر رجال الإطفاء على حريق خزان النفط؛ إذ لم تُسجل أي إصابات تذكر بين العاملين أو رجال الإطفاء، حسبما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.

وعملت الشرطة في تركيا على تطويق المنطقة، وبدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، بعد إخماد النيران بالكامل.

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