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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسبوع صعب مع العمليات الجراحية.. متى تعود المطربة أنغام إلى الغناء؟

المطربة أنغام
المطربة أنغام

تصدرت المطربة المصرية أنغام، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية كبيرة، حيث يتسائل الجمهور عن حالتها وموعد عودتها للغناء؟

ومرت أنغام بحالة صحية صعبة على مدار الأسبوع الماضي، بعد أن تسببت الجراحة التي أجرتها في حدوث مضاعفات أدت إلى احتجازها في المستشفى، التي غادرتها أخيرا، أول أمس الأربعاء لتعود إلى منزلها.

وأثار غياب أنغام خلال الفترة الماضية عن الساحة الفنية، حالة من القلق لدى جمهورها ومحبيها، في ظل الأخبار التي كانت تتردد عنها، وإلغاء الحفلات الخاصة بها.

تفاصيل عملية المطربة أنغام

ووفقا لطبيبها المعالج، كانت تعاني أنغام من بعض الاضطرابات، التي أدت لآلام في البطن ونزيف، وبعد الفحوصات تبين وجود أورام ليفية في أسفل البطن تم على إثرها إجراء عملية لاستئصال الأورام واستئصال الرحم.

بعد 3 أو 4 أيام، ونظرا لبعض الإجهاد والعمليات المتكررة التي خضعت لها في البطن، حدث انسداد جزئي في الأمعاء، إلا أن العملية تمت بشكل ممتاز ولم تحدث أي مضاعفات.

ورفضت المطربة، الخضوع للتخدير الكلي أثناء العمليات الجراحية، لأنه يتطلب تركيب أنبوب حنجري، الأمر الذي كان من الممكن أن يضر بأحبالها الصوتية.

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

خرجت المطربة أنغام من المستشفى، الأربعاء الماضي، حيث تقضي حاليا فترة نقاهة، لحين انتهاء المرحلة الأخيرة من العلاج، وهو ما كشف عنه الطبيب المعالج لها، مؤكدا على أن المرحلة الحرجة في حالتها الصحية انقضت.

وأكدت التحاليل والفحوصات الأخيرة التي أجرتها قبل خروجها من المستشفى، تعافيها التام، حيث انتهت كافة المضاعفات بعد وضعها في إطار علاج تحفظي، ولم يستلزم الأمر إجراء جراحة جديدة.

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متى تعود أنغام للغناء؟

وتساءل جمهور ومحبي المطربة أنغام عن موعد عودتها للغناء والظهور مرة آخرى، خاصة وأنها كانت تتفاعل مع جمهورها بشكل يومي عبر تطبيق "إنستجرام" وتطلعهم على مستجدات أعمالها الفنية.

وحدد الطبيب المعالج للمطربة، موعد عودتها للغناء خلال أسبوع كحد أقصى، لكي تستطيع استعادة نشاطها بشكل كامل، مطمئنا كافة محبيها وجمهورها، على عودتها قريبا لاستعادة نشاطها الفني والغنائي.

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