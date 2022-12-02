وفاة عروسين اختنقا بالغاز في ديرمواس بالمنيا

لقي عروسان مصرعهما اليوم الجمعة اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تسرب الغاز داخل منزله بإحدى قرى مركز ديرمواس بجنوب المنيا تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن وصول كلا من: جمال. ح 27 سنه عامل وزوجته زينب. ع 25 سنه ربة منزل، إلي المستشفي المركزي، في حالة مرضية سيئة، وتوفيا أثناء محاولة إسعافهما.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفيان حديثا الزواج، إذ تم عقد قرانهما قبل نحو أسبوع، وقد لقيا مصرعهما بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون من الغاز الذي تسرب داخل منزلهما بإحدى قرى مركز ديرمواس.

تم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثتين لمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت ندب مفتش صحة مركز ديرمواس لتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين وتحديد أسباب الوفاة.