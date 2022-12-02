عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة عروسين اختنقا بالغاز في ديرمواس بالمنيا

مصرع عروسان إثر الاختناق
مصرع عروسان إثر الاختناق بديرمواس

لقي عروسان مصرعهما اليوم الجمعة اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تسرب الغاز داخل منزله بإحدى قرى مركز ديرمواس بجنوب المنيا تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

افتتاح معرض السلع الغذائية بمقر جمعية الشبان المسلمين في المنيا.. صور

لحل مشكلات المواطنين.. محافظ المنيا يستقبل أعضاء النواب والشيوخ

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن وصول كلا من: جمال. ح 27 سنه عامل وزوجته زينب. ع 25 سنه ربة منزل، إلي المستشفي المركزي، في حالة مرضية سيئة، وتوفيا أثناء محاولة إسعافهما.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفيان حديثا الزواج، إذ تم عقد قرانهما قبل نحو أسبوع، وقد لقيا مصرعهما بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون من الغاز الذي تسرب داخل منزلهما بإحدى قرى مركز ديرمواس.

تم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثتين لمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت ندب مفتش صحة مركز ديرمواس لتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين وتحديد أسباب الوفاة.

المنيا ديرمواس التحريات الاولية لقيا مصرعهما غاز ثاني أكسيد الكربون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تخلص من حياته في بث مباشر.. قولوا لأبويا يرتاح هاسيبه وأروح عند ربنا

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات شغب الملاعب

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

الجرام زاد 293 جنيه.. أسعار الذهب في العالي| وعيار 21 مفاجأة

4 غرامات في انتظارك عند تجديد بطاقتك الشخصية.. احذرها

موضوعات متعلقة

افتتاح معرض السلع الغذائية بمقر جمعية الشبان المسلمين في المنيا.. صور

ترشيحاتنا

ضرب أدى لإجهاض.. أول رد رسمي من نقابة التمريض على واقعة مستشفى قويسنا|تفاصيل

بعد دعوة الصدر.. حملة لجمع مليون توقيع لمناهضة المثلية في العراق

وزيرة الهجرة: الاستفادة من الخبراء المصريين في الخارج لتطوير القطاع الطبي

الدوري الممتاز.. سموحة يتقدم على الإسماعيلي بهدف سيلا في الشوط الأول

انفجار ضخم يستهدف مقر رئيس الوزراء السابق في أفغانستان

بعد أزمتي التأشيرات والقاصرين.. ماكرون يستعد لتعيين سفير جديد لتحسين علاقات المغرب وفرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لـ حبوب العدس البني تعالج مرضا خطيرا| تعرف عليها

الفيروس المخلوي.. معلومات خطيرة عن المرض| خالي بالك

نجمات يرفعن شعار لا للعري في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

شعر مستعار ووشاح.. يسرا تخطف الانظار بجمالها.. شاهد

فيديو

سر الشباب.. صور ميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

عقوبات صارمة تنتظر جماهير الزمالك بعد تحطيم مدرجات برج العرب.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب وتفاصيل اسعار الدولار اليوم ..فيديو

درجة الحرارة تنخفض إلى 15.. تفاصيل حالة الطقس اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ