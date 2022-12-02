مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش

نجح مصطفى عسل المصنف الرابع عالميًا في التأهل لدور نصف النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، المقامة ب هونج كونج في الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر القادم.

وفاز مصطفى عسل على الفرنسي فيكتور كروين بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 33 دقيقة، بواقع نقاط (11-3), (11-3), (11-3).

واستهل مصطفى عسل مشواره في البطولة بالفوز على المكسيكي ليونيل كارديناس بثلاثة اشواط نظيفة بواقع نقاط (11-5), (11-5), (11-9).

ثم تغلب عسل على في دور ثمن النهائي على مواطنه يحيى النواساني بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10), (11-3), (11-9).

ومن المقرر أن يلتقي مصطفى عسل في دور نصف النهائي مع النيوزيلاندي بول كول المصنف الثاني عالميًا.