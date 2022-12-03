نظام حماية للبيانات متعدد الطبقات .. اعرف مواصفات سامسونج جالاكسي M52

تقدم سامسونج هاتفها جالاكسي M52 الداعم لشبكات الجيل الخامس بترقيات خاصة بتزيل البيانات والملفات بسرعة البرق.

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي M52 الجديد بمعالج وحدة مركزية من كوالكوم سناب دراجون 778G بتكنولوجيا الـ 6 نانو بحد أقصى للموجات 2.4 جيجاهرتز مقترن بحجم ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت مما يتيح لك القيام بعدد كبير من المهام في وقت واحد، و ذاكرة تخزين داخلية على القرص الصلب 128 جيجابايت لتخزين كل ملفاتك براحة تامة، بالإضافة إلى دعم بطاقة ذاكرة microSD لتوسعة مساحة التخزين لتصل حتى 1 تيرابايت.

بالإضافة إلى الإمكانيات القوية هناك أيضا ميزة الحفاظ على بياناتك من السرقة، لست في حاجة لتنزيل مكافح للفيروسات لأن هاتف سامسونج جالاكسي M52 حيث تقدم لك Samsung Knox الحماية الكاملة منذ لحظة تشغيله لأنها مدمجة في الهاتف وبرمجياته، وتمنحك وإذ تمنحك أمانًا متعدد الطبقات، تحمي أيضًا بياناتك الحساسة شديدة الخصوصية مثل بطاقات الائتمان من خطر التعرض للبرمجيات الضارة وغيرها من المخاطر المدمرة.

بفضل البطارية القوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير يمكنك القيام بكل ما تحب على الموبايل دون الحاجة إلى الشحن المتكرر ومع خاصية الشحن فائق السرعة الذي يصل إلى 25 وات، يعود جالاكسي M52 إلى كامل طاقته بسرعة.

يأتي سامسونج جالاكسي M52 بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 66 ميجابيكسل وفتحة عدسة F1.8 بينما الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابيكسل وفتحة عدسة F2.2 والثالثة 5 ميجابيكسل وفتحة عدسة F2.4، مع خاصية التقريب الرقمي حتى 10 أضعاف وخاصية التركيز التلقائي، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابيكسل وفتحة عدسة F2.2.

يتوفر جهاز سامسونج جالاكسي M55 في ألوان الأبيض والأزرق والأسود، وبسعر 9500 جنيه مصري.