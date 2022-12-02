بأقل من 5 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات تابلت سامسونج جالاكسي A7

تقدم سامسونج الجهاز اللوحي جالاكسي تاب A7 لايت الذي يتميز بخفة وزنه وشاشته الصغيرة المدمجة سعة 8.7 بوصة ووزن لا يتعدى الـ 371 جم، مع إطار معدني قوي وبالتالي هو الجهاز اللوحي المثالي لوضعه في حقائب السفر والتنقل اليومي به بسهولة تامة خاصة مع الحواف النحيفة التي تفسح المجال لأكبر مساحة للشاشة، ويأتي بنظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم One UI 3.1.

وفقا للموقع الرسمي لشركة "سامسونج"، يأتي جهاز سامسونج جالاكسي تاب A7 Lite اللوحي مُزودًا بذاكرة عشوائية أو عدد رامات 3 جيجابايت وبمساحة تخزين داخلية على القرص الصلب تبلغ 32 جيجابايت لتتيح لك الاحتفاظ بكل ذكرياتك وصورك ومقاطع الفيديو والصور والملفات عالية الدقة والجودة، كما يمكنك زيادة مساحة التخزين الداخلية للجهاز عن طريق كارت ذاكرة MicroSD للحصول على مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وبالتالي تستمتع بتخزين كل ما تريد دون أن تضطر لحذف ملفات من جهازك.

يتم تشغيل جهاز سامسونج جالاكسي تاب A7 Lite عن طريق معالج ميدياتك MT8768T هيليو مع وحدة معالجة مركزية ثماني النواة بتكنولوجيا P22T بسرعة 2.3 و 1.8 جيجاهرتز، أما بالنسبة لجودة الشاشة فهي 800 X 1340

يوفر لك جهاز جالاكسي تاب لايت A7 طاقة تشغيل كبيرة تغنيك عن الشحن كل يوم من خلال بطاريته البالغ سعتها 5100 ملي أمبير في الساعة، وبالتالي أنت لست مضطر لحمل الشاحن معك أينما وليت وجهك وذهبت لأنك ببساطة يمكنك استخدام جهازك اللوحي ومشاهدة كل ما تحب وتسجيل كل ذكرياتك دون الحاجة للتفكير في هم الشاحن، وهو يدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

يأتي جهاز سامسونج جالاكسي تاب 7A لايت بكاميرا خلفية بدقة 8 بيكل وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 2 ميجابيكل، أما الميزة الحقيقة فهو التعاون بين جالاكسي وإدارة اليوتيوب لتقديم ميزات YouTube Premium لمالكي الأجهزة اللوحية، لمنحك تجربة مشاهدة فريدة من نوعها ومشاهدة محتواك المفضل دون إعلانات، يمكنك الاستمتاع بالاشتراك المجاني أول شهرين في YouTube Premium.

يتوفر جهاز جالاكسي تاب 7A Lite بـ 3999 جنيه مصري ويأتي في ألوان الرمادي والفضي فقط.