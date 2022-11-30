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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص تابلت من سامسونج.. سعر ومواصفات (Galaxy Tab A7 10.4 (2022

Galaxy Tab A7
Galaxy Tab A7

تقدم شركة سامسونج، باستمرار مجموة رائعة من الأجهزة اللوحية زهيدة الثمن تنافس أحدث أجهزة آيباد من آبل، وصممت الشركة جهاز جلاكسي تاب الجديد بإمكانيات تناسب جميع المستخدمين، بما في ذلك الطلاب الذين يريدون جهازا محمولا لتدوين الملاحظات ومسح ملفات PDF، والأطفال من عشاق الألعاب، وحتى عشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن أجهزة اتصال قوية لمنازلهم الذكية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، جاء تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 10.4 (2022)، بشاشة من نوع TFT LCD بقياس 10.4 بوصة، بدقة 1200 × 2000 بكسل.

 

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ويتميز تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 10.4 (2022)، بكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، تدعم دقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى 4 مكبرات صوت ستيريو تدعم تقنية Dolby Atmos.

Galaxy Tab A7 10.4 (2022)

ويعمل تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 10.4 (2022)، بواسطة معالج شركة يونيسوك الصينية، من نوع UMS512 T618، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3  جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 32 و 64 جيجابايت، بالإضافة إلى بطاقة توسعة microSD.  

Galaxy Tab A7 10.4 (2022)

ويمتاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 10.4 (2022)، ببطارية عملاقة بسعة 7040 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، ويتم شحنها عبر منفذ من نوع USB Type-C 2.0.

سعر تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 10.4 (2022) 

 

يتوفر تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 10.4 (2022)، في اللون الرمادي والفضي والذهبي، مقابل حوالي 250 يورو (أي ما يعادل 6300 جنيه مصري). 

Galaxy Tab A7 10.4 (2022)
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