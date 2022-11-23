لازم تجيبه في بيتك..نوكيا تطلق تابلت جديد برخص التراب

أعلنت HMD Global ، الشركة المسئولة عن العلامة التجارية نوكيا Nokia، عن هاتفين ذكيين جديدين في إندونيسيا ، أطلق عليهما اسم Nokia C21 Plus و Nokia C31. إلى جانب هذين الهاتفين الذكيين ، أطلقت الشركة أيضًا جهاز تابلت تحت اسم Nokia T21

سعر ومواصفات تابلت نوكيا Nokia T21

ووفقا لموقع جيز مو شينا التقني يأتي سعر جهاز تابلت Nokia T21 حوالي 210 دولار (أي ما يعادل 5000 جنيه مصري تقريبا ).

يأتي جهاز التابلت بهيكل قوي من الألومنيوم يحتوي على غطاء بلاستيكي معاد تدويره بنسبة 60 %، بشاشة IPS LCD قياس 10.36 بوصة بدقة 2000 × 1200 بكسل ، ونسبة سطوع 400 شمعة في المتر المربع.

ويعمل جهاز تابلت Nokia T21 بواسطة معالج UNISOC T612 ثماني النواة مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57. مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام نوع LPDDR4 بسعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت ، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD حتى 512 جيجابايت.

بالنسبة للتصوير ، يحتوي جهاز تابلت نوكيا Nokia T21 على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة مع فلاش LED، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحصل تابلت نوكيا على تصنيف IP52 لمقاومة الماء والغبار.

بالنسبة للسوفت وير، يعمل تابلت نوكيا Nokia T21 بنظام تشغيل Android 12 ، وتقدن الشركة بتقديم ترقيات Android لمدة عامين وما يصل إلى ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية.

و يعمل التابلت ببطارية تبلغ سعتها 8200 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.