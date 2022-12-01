كاميرا بدقة 200 ميجابيكسل.. اعرف مواصفات سامسونج جالاكسي S23 الجديد

من المتوقع أن تصل سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S23 الأسواق العالمية مع بداية العام الجديد، وتفيد عدة تقارير منتشرة بأنه سيكون مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وجسم أكثر تربيعًا مع إصدار جالاكسي S23 Ultra ، بالإضافة إلى تحسينات وترقيات خاصة بسعة البطارية والحجم الكلي للموبايل، وفقا لتقرير من lifewire.

متى سيتم إطلاق سامسونج جالاكسي S23؟

اعتادت شركة Samsung أن تصدر كل عام نسخ معدلة ومحسنة من هواتف Galaxy S التي تعمل بنظام الأندرويد، وفي العام الجديد تأتي جالاكسي إس في إصدارات S23 و S23 + و S23 Ultra.

في العام الحالي، وصل عدد قليل من إصدارات هواتف سلسلة S في الشهرين الأولين من العام ، حيث تم إطلاق طراز Galaxy S22 في فبراير الماضي، من المحتمل أن يكون هناك إطار زمني مماثل مع إصدار طرازات أجهزة سامسونج جالاكسي S23.

ما هي مواصفات وإمكانيات جالاكسي S23؟

يفيد تقرير لايف واير أن سلسلة Galaxy S23 ستحصل على نمط جديد لاستخدام الطاقة يسمى Light والهدف منها أن "يعطي الأولوية لإطالة عمر البطارية وكفاءة التبريد على سرعة المعالجة"، ومن المتوقع أن تتبع سامسونج خطى شركة آبل Apple من خلال تقديم اتصال عبر الأقمار الصناعية مع Galaxy S23ن ولكن كلها مجرد تكهنات لأن الشركة لم تعلن رسميا عن المواصفات.

أما بالنسبة للمواصفات الفنية الأخرى، يفيد التقرير أن جالاكسي إس 23 سيكون بمعالج سناب دراجون الجيل الثاني Snapdragon 8 Gen2 ، أو ربما الجيل الأول ولكن مع سرعة أعلى مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، كما أنه يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي أو رامات 8 جيجابايت تمامًا مثل S22.

تتوفر ثلاثة كاميرات خلفية، بالنسبة لموديل سامسونج جالاكسي S23 Ultra واحدة بدقة 12 والثانية بدقة 50 ميجابكسل ، والثالثة الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مع درجة سطوع الشاشة 2200 شمعة.

قد يأتي كل من موديلات Galaxy S23 و S23 Plus مع كاميرا و عدسة "تيليفوتو" أي العدسات المقربة، خاصة بالفيديوهات، وهي التي تقوم بعملية التقريب البصري وهي أفضل كثيرا من عدسة الزوم الرقمي لأنها لا تفقد الصورة دقتها ووضوح تفاصيلها، وستكون بدقة 50 ميجابكسل و 12 ميجابكسل و 11 ميجابكسل على التوالي في الجزء الخلفي.

بالنسبة للأسعار من المتوقع أن يكون هاتف جالاكسي S23 بـ 799.99 دولار أي 19614 جنيه مصري و إصدار S23+ بـ 999.99 أي ما يعادل 24524 جنيه مصري أما إصدار S23 Ultra الذي يتصدر النطاق سيكون بـ 1199.99 دولار أي ما يعادل 29434 جنيه مصري.