بأقل من 5 آلاف جنيه ... سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي M22

أطلقت سامسونج هاتفها جالاكسي M22 الذي يعد التحديث لهاتف جالاكسي M21 ولكن مع لغة تصميم عصرية تستهدف الفئة الأصغر سنا من الشباب وبألوان الأبيض والأسود والأزرق الفاتح، ووزن 186 جم، ثنائي الشريحة من نوع نانو SIM ونظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم One UI Core الانسيابية التي تساعدك على التركيز لأداء مهامك.

وفقا للموقع الرسمي للشركة، يأتي هاتف سامسونج جالاكسي M22 بوحدة المعالجة المركزية من 8 نواة مع سرعة معالجة 2 جيجاهرتز, 1.8 جيجاهرتز، ومن مميزاته البطارية و سعتها 5,000 ملي أمبير في الساعة والتي تدعم خاصية الشحن فائق السرعة (Super Fast Charging) بقدرة تصل إلى 25 وات مما يتيح لك تشغيل الجهاز والقيام بمهام متعددة دون تعطيل أو وقت طويل في الشحن.

يحتوي جهاز جالاكسي M22 أيضا على ذاكرة عشوائية أو RAM تصل إلى 4 جيجابايت/6 جيجابايت مما يضمن لك وصول سريع لكل ملفاتك وأداءً سريعًا وكفاءة عالية في تأدية المهمة المُراد إنجازها بسهولة ويسر، كما يأتي بمساحة على القرص الصلب، أو ذاكرة تخزين داخلية تبلغ جيجابايت 128 جيجابايت،يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت

مع إضافة المزيد من المساحة مع بطاقة ذاكرة MicroSD . تأتي شاشة سامسونج جالاكسي M22 بمقاس 6.4 بوصة و جودة دقة ‎720 x 1600 (HD+)‎ من نوع سوبر AMOLED مع درجة سطوع 600 شمعة و معدل تحديث 90 هرتز.

يأتي هاتف جالاكسي M22 بأربعة كاميرات خلفية لمهام وأداء متباين، الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل لتعطيك تفاصيل واضحة، أما الكاميرا الفائقة الاتساع فتأتي بدقة 8 ميجابيكسل التي تصور العالم بزاوية مشاهدة تصل إلى 123 درجة بينما كاميرا العمق تأتي بدقة 2 ميجابيكسل و كاميرا الماكرو التقاط أدق التفاصيل تأتي بدقة 2 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية أو السيلفي فهي بدقة 13 ميجابيكل وبها خاصية بوكيه (bokeh) الفريدة من نوعها التي تساعدك على تقليل شكل الخلفية وإبراز على العنصر المُراد التركيز عليه أمام الخلفية.

يباع هاتف سامسونج جالكسي M22 بشريحتين، 128 جيجا، رام 6 جيجا، شبكة 4G LTE بسعر 4,799 جنيه مصري .