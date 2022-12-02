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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشبراوي عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكاراتيه

صدى البلد

فاز سامح الشبراوي بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه وذلك في الانتخابات التكميلية التي عقدت اليوم بإحدى دور القوات المسلحة على هامش اجتماع الجمعية العمومية.

بلغ إجمالي الحضور في الجمعية العمومية اليوم الجمعة 63 هيئة من إجمالي 68 لهم حق التصويت واستطاع الشبراوي الحصول على 46 صوتا مقابل حصول علاء حلاويش على 17 صوتا.

جاء إجراء الانتخابات التكميلية بسبب استقالة المستشار أحمد أبوعيشة من منصبه في الانتخابات التي فاز بها العام الماضي.

عقدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكاراتيه وتم اعتماد جدول الاعمال وتقرير مجلس الادارة الذي أبرز خلاله الإنجازات التي تحققت في عهد المجلس الحالي برئاسة محمد الدهراوي على صعيد المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الدولية.

كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية وتمت الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.

يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية ترأسه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس الادارة بالإضافة إلى أحمد سعيد مندوب اللجنة الأوليمبية.

سامح الشبراوي الاتحاد المصري للكاراتيه أحمد أبوعيشة محمد الدهراوي أحمد سعيد

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