بعد واقعة قويسنا.. قانون المسؤولية الطبية يواجه الاعتداء على الأطباء بعقوبات مشددة

أثارت واقعة الاعتداء على العاملات بـ مستشفى قويسنا سخطًا كبيرًا بين الأطقم الطبية بعدما ظهر أهالي مريض في المستشفى، خلال مقطع فيديو مصور تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بالاعتداء بالضرب على طاقم التمريض بالمستشفى، ما آثار استياء المتابعين ودفع وزارة الصحة لإصدار بيان أكدت تحركها للحفاظ على الحقوق القانونية للمعتدى عليهن. مشروع قانون المسؤولية الطبية، يواجه ظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بعقوبات رادعة، من شأنها مواجهة تلك الظاهرة والحد منها.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعقب بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبه السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الإعتبارى.

ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الإعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

وقد أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الذي تقدم به حزب مستقبل وطن، إلى اللجان المختصة، لمناقشته تمهيدًا لعرض تقرير بشأن على الجلسة العامة للبرلماتن لإصداره.

وكانت زوجة أخو المريضة اعتدت أسرتها على الطاقم الطبي بـ مستشفى قويسنا، قد ذكرت في الفيديو الذي بثته، "مرات اخويا بتموت وما حدش عاوز يلحقها والممرضات واقفين يبصوا علينا ويشتمونا احنا عاوزين وزارة الصحة".

وزير الصحة يوجه باتخاذ الاجراءات القانونية

وأصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا أكدت فيه أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، يتابع واقعة التعدي على أعضاء هيئة التمريض، مساء أمس الخميس، في مستشفى قويسنا المركزي، بمحافظة المنوفية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى، لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة فيما لحق بالمستشفى من تلفيات.

وأضاف «عبدالغفار» أنه فور حدوث الواقعة، أصدر الوزير تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية، بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، وأسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر تلفيات المستشفى.