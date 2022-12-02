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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواطنون يعتدون على ممرضات مستشفى قويسنا المركزي في المنوفية بالضرب.. فيديو

الاعتداء علي الطاقم
الاعتداء علي الطاقم الطبي في المنوفية

شهد مستشفى قويسنا المركزى واقعة مؤسفة حيث تعدى أهل مريض علي الطاقم الطبي والتمريض بالضرب حتي سقطت ممرضة علي الأرض.

 

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو يوضح فيه تعدي أحد الأهالي علي الممرضات بالضرب وكذلك خطف أحد هواتفهم أثناء التصوير مما أدي إلي سقوط إحدى الممرضات علي الأرض وتعدوا عليها بالضرب عدة مرات.

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فيما أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية ، أنه تم تحرير محضر بقسم الشرطة والأمر حاليا قيد التحقيقات في النيابة وهم ينتظرون ما ستسفر عنه التحقيقات، موضحة أن هناك فيديو يوثق لحظة الاعتداء على الممرضات داخل المستشفي.

مديرية الصحة محافظة المنوفية المنوفية رواد السوشيال ميديا الطاقم الطبي مستشفي

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