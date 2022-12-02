مواطنون يعتدون على ممرضات مستشفى قويسنا المركزي في المنوفية بالضرب.. فيديو

شهد مستشفى قويسنا المركزى واقعة مؤسفة حيث تعدى أهل مريض علي الطاقم الطبي والتمريض بالضرب حتي سقطت ممرضة علي الأرض.

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو يوضح فيه تعدي أحد الأهالي علي الممرضات بالضرب وكذلك خطف أحد هواتفهم أثناء التصوير مما أدي إلي سقوط إحدى الممرضات علي الأرض وتعدوا عليها بالضرب عدة مرات.

فيما أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية ، أنه تم تحرير محضر بقسم الشرطة والأمر حاليا قيد التحقيقات في النيابة وهم ينتظرون ما ستسفر عنه التحقيقات، موضحة أن هناك فيديو يوثق لحظة الاعتداء على الممرضات داخل المستشفي.