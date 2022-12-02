التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والبرازيل في كأس العالم

أعلن كل من سونج وتيتي، المديران الفنيين لمنتخبا الكاميرون والبرازيل، تشكيل المواجهة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل منتخب الكاميرون:



ديفيس إيباسي - كريستوفر ووه - كولينز فاي - إنزو إيبوسي - نوهو تولو - أندريه زامبو أنجيسا - بيير كوندي مالونج - برايان مبيومو - إيريك مكسيم شوبو-موتنج - فينسن أبو بكر - مومي نجامولو.

تشكيل منتخب البرازيل:



إيدرسون - داني ألفيس - إيدر ميليتاو - بريمر - أليكس تيليس - فابينيو - فريد - رودريجو - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - أنتوني.