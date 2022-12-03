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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رفضوا علاج حامل تنزف.. تفاصيل الاعتداء على طاقم مستشفى قويسنا

صدى البلد

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا وموقع الفيس بوك فيديو آخر يظهر حقيقة تعدي أهل مريضة علي الطاقم الطبي والتمريض داخل مستشفي قويسنا العام.

 

حيث ظهر الفيديو وهو عبارة عن بث مباشر أجرته شقيقة زوج المريضة يظهر فيه سيدة تجلس علي كرسي متحرك حيث أكدت السيدة في الفيديو أن زوجة شقيقها تتعرض للإجهاض حيث إنها حامل في الشهر الثالث وتعاني من نزيف ويرفض الممرضون والأطباء إسعافها بحجة عدم وجود طاقم طبي.

 

وأضافت شقيقة زوج المريضة في البث المباشر عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " مرات اخويا بتموت وما حدش عاوز يلحقها والممرضات واقفين يبصوا علينا ويشتمونا احنا عاوزين وزارة الصحة".

 

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو يوضح فيه تعدي أحد الأهالي علي الممرضات بالضرب وكذلك خطف أحد هواتفهم أثناء التصوير مما أدي إلي سقوط إحدى الممرضات علي الأرض وتعدوا عليها بالضرب عدة مرات.

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