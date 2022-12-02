انخفاض ملحوظ في أسعار إغلاق النفط والوقود والذهب عالميا

تراجعت أسعار الإغلاق بالنسبة للنفط والوقود والذهب بشكل ملحوظ، حسبما أوردت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

انخفض سعر النفط الخام الأمريكي القياسي تسليم يناير 1.24 دولار إلى 79.98 دولار للبرميل يوم الجمعة، وانخفض خام برنت تسليم فبراير 1.31 دولار إلى 85.57 دولار للبرميل.

وانخفض سعر الجملة للبنزين تسليم يناير بمقدار 6 سنتات إلى 2.28 دولار للجالون. وانخفض سعر زيت التدفئة تسليم يناير بمقدار 9 سنتات إلى 3.17 دولار للجالون. وانخفض سعر الغاز الطبيعي تسليم يناير بمقدار 46 سنتا إلى 6.28 دولار لكل ألف قدم مكعب.

أما الذهب تسليم فبراير فقد انخفض بمقدار 5.60 دولار إلى 1809.60 دولار للأوقية. وارتفع سعر الفضة تسليم مارس 41 سنتًا إلى 23.25 دولارًا للأوقية وارتفع سعر النحاس تسليم مارس 3 سنتات إلى 3.85 دولار للرطل.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في تعاملات الجمعة 2 ديسمبر، لكنها حافظت على مكاسب تزيد عن 3% خلال الأسبوع.

وقبل يوم واحد فقط، سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب في يوم واحد منذ أكثر من عامين، مخترقة سعر الرقم التقريبي البالغ 1800 دولار، حيث ألمحت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الأربعاء إلى مسار أقل عدوانية لزيادة الفائدة في معركة البنك المركزي ضد التضخم.