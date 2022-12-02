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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد موافقة بولندا.. الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لسعر النفط الروسي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وافق الاتحاد الأوروبي على فرض سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، بعد موافقة بولندا على خطة سقف السعر.

وقال سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، اليوم الجمعة، إن بولندا وافقت على اتفاق الاتحاد الأوروبي الخاص بسقف 60 دولارًا للبرميل على النفط الروسي المحمول بحراً، مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا في الموافقة رسميًا على الاتفاق الأحد المقبل.

وكانت وارسو قد صرحت بالموافقة على الصفقة لفحص آلية مراجعة لإبقاء الحد الأقصى للسعر أقل من سعر السوق، وقال سادوس إن هذه الآلية ستبقي سقف سعر النفط الروسي أقل بنسبة 5٪ على الأقل من سعر السوق.

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وفي سياق متصل، قال مسؤول بدول مجموعة السبع إن التحالف قريب من الاتفاق على تحديد ‏سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا، عند 60 دولار للبرميل مع تعديل آلية ‏للإبقاء على حد عند 5% أقل من سعر السوق.‏

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أنه ينبغي الانتهاء من الاتفاق في الأيام المقبلة أو يوم الاثنين بأقصى ‏تقدير، وأعرب عن ثقته في أن الحد الأقصى للسعر سيحد من قدرة روسيا على ‏خوض حربها ضد أوكرانيا.‏

وقال المسؤول إن دول مجموعة السبع كانوا على اتصال وثيق بالأسواق بشأن ‏سقف الأسعار، وأبدوا ارتياحًا كبيرًا بشأن الآلية التي تهدف إلى الحد من عائدات ‏النفط الروسية مع الحفاظ على الإمدادات الكافية للسوق العالمية.‏

الاتحاد الأوروبي النفط الروسي سقف النفط بولندا

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