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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| اليوم.. تنصيب الدكتور مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية.. مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة.. ندوة بمركز بحوث ودراسات إعلام القاهرة

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة.. ندوة بمركز بحوث ودراسات إعلام القاهرة

ينظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الثلاثاء المقبل ٦ ديسمبر ۲۰۲۲، ندوة تحت عنوان "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

 

اليوم.. تنصيب الدكتور مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية

تشهد فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً، مراسم حفل تنصيب الجراح العالمي الكبير السير مجدي يعقوب، كأول رئيس شرفي "Chancellor" للجامعة البريطانية في مصر.

 

اليوم.. محاضرةعن ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة برلين فى زراعة عين شمس

ينظم نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس، محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار وريادة الأعمالI Hub و جامعة برلين التقنية ألمانيا، وذلك اليوم، السبت ٣ ديسمبر، الساعة 11 صباحاً  بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس. 

 

التسجيل بدورة اللغة التركية بآداب حلوان عبر هذا الرابط

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى، عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى، مدير المركز، عن بدء الحجز في دورة مهارات فك وترجمة الوثائق التركية القديمة (العثمانية).

 

شاهده الآن قبل الاختفاء.. حامي الأرض يظهر فى سماء مصر حاليا

تشهد سماء مصر الآن اقتران القمر مع كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية (حامي المجموعة الشمسية وحارس الأرض) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

 

الدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة تكشف تفاصيل المؤتمر الدولى السنوى لها

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بعنوان “حوض النيل مستقبل التنمية المستدامة: الفرص والتحديات”، وذلك خلال الفترة ٢٦-٢٧ ديسمبر .

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