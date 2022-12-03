أخبار التعليم| اليوم.. تنصيب الدكتور مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية.. مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة.. ندوة بمركز بحوث ودراسات إعلام القاهرة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ينظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الثلاثاء المقبل ٦ ديسمبر ۲۰۲۲، ندوة تحت عنوان "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تشهد فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً، مراسم حفل تنصيب الجراح العالمي الكبير السير مجدي يعقوب، كأول رئيس شرفي "Chancellor" للجامعة البريطانية في مصر.

ينظم نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس، محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار وريادة الأعمالI Hub و جامعة برلين التقنية ألمانيا، وذلك اليوم، السبت ٣ ديسمبر، الساعة 11 صباحاً بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى، عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى، مدير المركز، عن بدء الحجز في دورة مهارات فك وترجمة الوثائق التركية القديمة (العثمانية).

تشهد سماء مصر الآن اقتران القمر مع كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية (حامي المجموعة الشمسية وحارس الأرض) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بعنوان “حوض النيل مستقبل التنمية المستدامة: الفرص والتحديات”، وذلك خلال الفترة ٢٦-٢٧ ديسمبر .