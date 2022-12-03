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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. محاضرةعن ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة برلين فى زراعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار و ريادة الأعمالI Hub و  جامعة برلين التقنية المانيا وذلك اليوم السبت ٣ ديسمبر الساعة 11 صباحاً  بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس 


تهدف المحاضرة إلى معرفة  كيفية الاستفادة من البرنامج والمشاركة في المؤتمر وإمكانية الحصول علي أحدي مميزات المؤتمر (Summer and winter school in TU Berlin).


تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة، اد. ولاء عبدالغني وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث ،الدكتور هشام الحريرى وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب

الفئات المستهدفة من المشروع هما الباحثين من أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وطلاب الدراسات العليا و طلاب السنوات الأخيرة بالكلية.


وكان قد شهدت  جامعة عين شمس حالة من الزخم الطلابي استعداداً للجولة الأولى من إنتخابات اتحادات الطلاب بالكليات يوم الأحد القادم.

 
حيث يتنافس 882 طالب وطالبة على عضوية مؤتمر أعضاء الاتحاد ومناصب أمناء و أمناء مساعدين اللجان بمختلف كليات الجامعة

كما  أعلنت كليات الجامعة الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات اتحادات الطلاب وبلغ عدد الطلاب المرشحين 882 منهم 452 طالب و430 طالبة على مستوى الجامعة.


وقد بدأت أعمال الدعاية الانتخابية يوم الخميس الماضي الموافق ا من ديسمبر استعداداً لخوض  الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية يوم الاحد القادم الموافق ٤ من ديسمبر الجاري  تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس طلاب الدراسات العليا كلية الزراعة اتحادات الطلاب الدكتور محمود المتيني

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