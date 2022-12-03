جورج قرداحي: أزمتي الأخيرة أكبر صدمة في حياتي ونيتي كانت خدمة بلدي

أكد الإعلامي جورج قرداحي، أنه تعرض لصدمات في حياته كثيرة ولكن أشدها كانت الحملة التي شهدها بعد توليه وزارة الاعلام اللبنانية وأزمة التصريحات مع السعودية، قائلا: "الصدمة الاخيرة غيرتني وكنت زي طيب القلب ورضيت أعمل وزير عشان أخدم بلدي".

وأضاف جورج قرداحي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الحملة التي تعرض لها بدأت منذ وصوله المطار لتولي مهام عمله وروج له أنه جاء ليقمع الإعلام، معلقا: "قيل عليا أنا جاي اقمع الحريات وأنا اعرف معنى الحريات وأنا جاي من حريات أوروبية، وكنت جاي بنية طيبة اخدم بلدي".

وانتقد اللبناني جورج قرداحي، الاعلامين الذين يبحثون عن الترند فقط قائلا: "اللي بيجري ورا الترند ده السوشيال ميديا والحملة عليا اللي تعرضت لها كانت كلها في السوشيال ميديا".