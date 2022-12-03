عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ركود اقتصادي يضرب ألمانيا في الشتاء.. تراجع الصادرات وارتفاع تكاليف المعيشة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدى الاضطراب المستمر في سلاسل التوريد العالمية إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في ألمانيا، وهو الأمر الذي جعلها أمام احتمالية كبيرة للدخول في ركود اقتصادي.

وفيما تقع ألمانيا تحت تأثير التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، جاء تراجع الصادرات الألمانية من جديد خلال شهر أكتوبر للشهر الثاني على التوالي ليزيد من أزمة الاقتصاد المأزوم بالفعل.

وذكرت وكالة الإحصاء الفيدرالية "ديستاتيس" أمس، أن ألمانيا صدرت سلعا بقيمة 133.5 مليار يورو "140 مليار دولار" في أكتوبر، بانخفاض 0.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وفاجأ هذا الانخفاض المحللين الذين استطلعت مؤسسة "فاكتسيت" الأمريكية للأبحاث آراءهم، بعد أن كانوا قد توقعوا ارتفاعا طفيفا في الصادرات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ألمانيا تعاني.. بوتين يكلف أكبر اقتصاد في أوروبا 54 مليار يورو

ألمانيا: نتجه إلى الركود.. ومحاولة بوتين لزعزعة اقتصاد أوروبا ستفشل

وبحسب "ديستاتيس" فإن هذا التراجع الذي جاء بعد انخفاض الصادرات 0.5 في المائة في سبتمبر يعود بشكل أساسي إلى ضعف الطلب من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وتعاني القارة الأوروبية تداعيات الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ودفعت التضخم إلى الارتفاع إلى مستويات قياسية.

وفي إشارة إلى تراجع الطلب على الاستهلاك، انخفضت الواردات 3.7 في المائة في أكتوبر على أساس شهري إلى 126.6 مليار يورو.

وظلت الولايات المتحدة في أكتوبر أكبر زبائن ألمانيا على الرغم من الانخفاض الحاد البالغ 3.9 في المائة في الطلب على السلع "المصنوعة في ألمانيا".

وحافظت الصادرات إلى السوق الرئيسة في الصين على ثباتها دون أي ارتفاع يذكر متأثرة بقيود بكين المتعلقة بكوفيد - 19.

دوام مختصر

ومع ارتفاع أسعار الطاقة تضاعف مجددا عدد الأشخاص الذين خفضت ساعات عملهم في ألمانيا هذا الخريف. وذكر معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونيخ أمس، أن قطاع الصناعة الأكثر تأثرا بهذا الأمر.

وبحسب تقديرات المعهد، ارتفع العدد الإجمالي للموظفين الذين أحيلوا إلى ما يسمى بـ"الدوام المختصر" - وهو مخطط حكومي يتم بموجبه خفض عدد ساعات الموظفين من قبل الشركات التي تمر بضائقة مالية في مقابل حصول الموظفين على دعم من الحكومة دون فقدان وظائفهم - من 76 ألفا إلى 187 ألف موظف من أغسطس حتى نوفمبر الماضي.

أكبر اقتصاد أوروبي في مهب الريح.. الحرب الأوكرانية تهدد ألمانيا بخسارة 260 مليار يورو

ألمانيا تعاني.. بوتين يكلف أكبر اقتصاد في أوروبا 54 مليار يورو

وكان للشركات الصناعية نصيب الأسد في الطلبات التي قدمت للحكومة للحصول على دعم من برنامج "الدوام المختصر".

ووفقا لـ"إيفو"، ارتفع عدد العاملين بدوام جزئي هناك من 59 ألفا إلى 151 ألف موظف. وقال زباستيان لينك الخبير لدى "إيفو"، "تلجأ الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وصناعة السيارات على وجه الخصوص مجددا بشكل متزايد إلى الدوام المختصر".

ومقارنة بالوضع قبل عام، الذي تأثر بشدة بالجائحة، فإن العدد الإجمالي للعاملين بدوام مختصر حاليا أقل بكثير مما كان عليه في نوفمبر 2021، عندما سجلت الشركات 750 ألف موظف في هذا النظام. ويستند المعهد في بياناته إلى استطلاعات أجراها للشركات الألمانية وبيانات الوكالة الاتحادية للتشغيل.

ركود ركود اقتصادي المانيا اوروبا الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

موضوعات متعلقة

ألمانيا تعاني.. بوتين يكلف أكبر اقتصاد في أوروبا 54 مليار يورو

ألمانيا تدخل حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

ألمانيا: نتجه إلى الركود.. ومحاولة بوتين لزعزعة اقتصاد أوروبا ستفشل

أكبر اقتصاد في أوروبا ..ماذا فعلت ألمانيا لمواجهة ازمة نفاد الطاقة ؟

نمو اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني 2022 بـ1.8% مقابل توقعات عند 1.5%

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء عن عدة مناطق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن

ماتوا خلال شهر العسل.. القصة كاملة لوفاة عروسين في حادث بالمنيا

أمريكا: فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي ضربة كبيرة لبوتين

ضربة موجعة للاحتلال.. ماذا فعل العرب في كأس العالم أثار دهشة الغرب؟

شاهده الآن قبل الاختفاء ... حامي الأرض يظهر فى سماء مصر حاليا

مجدي طلبة: هزيمة السوبر وراء تراجع الزمالك في الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكانهم مش المطبخ.. فتاة تنافس شاب على تنطيط الكرة في كأس العالم|فيديو

ضربوا الممرضات بالكرباج .. جمال شعبان يضع حلولا لأزمة مستشفى قويسنا

بعد بكائها وتخوفها من الحضور.. جلسة تصوير شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر

بحضور كبار الشخصيات.. إليسا تحيي حفلا على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ