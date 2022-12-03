رياض الخولي: التقدم في العمر حرمني من بعض الأدوار والتكريم أثلج صدري

قال الفنان رياض الخولي إنه سعيد بتكريمه في الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الذي أقيم خلال الأسبوع الماضي، واحتفى به زملائه بالوسط الفني.

ووصف رياض الخولي في تصريحات لكاميرا صدى البلد، على هامش فعاليات مهرجان شرم الشيخ، إن التكريم تكليل لمشوار حياة ومشوار عمر الفنان، وأي تكريم لأي فنان بيثلج صدره، موضحا:"بيحس إن الناس بتقدره".

وعن نجاح أعماله الدرامية مؤخرا وأبرزها دور العجمي في جزيرة غمام، قال رياض الخولي في تصريحاته، إن الفن خلال الفترة الحالية يبحث عن الجودة والمحتوى، مشيرا إلى أن الفن بشكل عام يمر بحقب مختلفة، ما بين الاضمحلال والازدهار.

وكشف رياض الخولي عن ترشيحه للفنان ياسر جلال بدلا منه لتقديم شخصيات وأعمال كان يحلم بها موضحا:" في حاجات كتير كان نفسي أعملها بس تقدم بنا العمر".

واستطرد رياض الخولي في تصريحاته لصدى البلد:" كان عندي حلم لبعض الأدوار ولم تتحقق والظروف مساعدتنيش ولا أبخل عليها بعمر تتناسب له".

وعبر عن حبه لشخصيات الهيرو الشعبي وقصص الفولكلور، قائلا إن مسلسل "الفرار من الحب" الذي قدمه مع أثار الحكيم، من أبرز الأمثلة على أعماله التي كانت تحمل قيمة نفتقدها حاليا، وتعبر عن أخلاقيات خاصة وهي شرف الخصومة وعدم تصيد الأخطاء.