متغاظين.. محمد رمضان يثير الجدل في أحدث ظهور من طائرته

نشر الفنان، محمد رمضان، مجموعة قصص يومية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتفاعل رمضان مع جمهوره من طائرته أثناء تناوله الإفطار على أغنيته “متغاظين”.

ويذكر أن عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بتأهل منتخب المغرب لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد انتصاره على كندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكتب محمد رمضان فى تدوينة عبر تويتر : مبرووووك علينا جميعاً في العالم العربي و أفريقيا تأهل منتخب #المغرب أول المجموعة إلى الدور ال١٦ لكاس العالم .. منها الى أعلى يا أبطال .