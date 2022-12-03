اليوم.. ملك الأردن يزور مصر للقاء السيسي

ضمن جولته الخارجية..

غادر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أرض المملكة، اليوم السبت، في جولة تشمل مصر والجزائر وإيطاليا.

ويجري الملك في زيارة العمل إلى مصر مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويتوجه جلالة الملك من القاهرة إلى الجزائر، حيث يبدأ جلالته زيارة دولة بدعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

مباحثات بين ملك الأردن وعدد من القادة

ويعقد الملك مباحثات مع الرئيس تبون، بجانب لقاء عددا من كبار المسؤولين الجزائريين.

وفي روما، يعقد العاهل الأردني مباحثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.