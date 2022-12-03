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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزير: نعمل على تصنيع حافلات النقل الجماعي محليا ومنع استيرادها من الخارج.. فيديو

وزارة النقل
وزارة النقل

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن الدولة تعمل خلال الفترة  المقبلة على الاعتماد على التصنيع المحلي لحافلات النقل الجماعي ومنع استيرادها من الخارج.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بوزارة النقل، أن الاعتماد على مكون التصنيع والتجميع المحلي جاء بناءا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة لزيادة الدفع بالتصنيع المحلي لوسائل النقل.

جاء ذلك خلال توقيع عقد توريد 100 أوتوبيس ترددي BRT، بحضور وزيري النقل المهندس كامل الوزير وقطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت.


وقال الوزير، أن التصنيع المحلي لوسائل النقل الجماعي يوفر العملة الصعبة، وفرص العمل، موضحا أن التصنيع المحلي سيمكن الدولة من فتح أسواق تصدير إلى الخارج، خاصة شمال إفريقيا والدول العربية.

ويخدم الأتوبيس الترددي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن يتم منع عمل الميكروباص أعلى الدائرى، مع السماح له فقط بالمرور دون استخدام المحطات أعلى الدائرى ضمن خطط تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، بديلًا للميكروباص، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

https://fb.watch/haL7CNuitt/?mibextid=qC1gEa

 

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