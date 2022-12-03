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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

بتشوف عفاريت .. حكايات غريبة في حياة حورية فرغلي

صدى البلد

تصدرت الفنانة حورية فرغلى ، تريند جوجل وذلك بعد عدد من التصريحات الصادمة لجمهورها ، والتى تخص عملياتها السابقة التى أجرتها فى أنفها من أجل إعادة حاستي الشم والتذوق.

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وتعد حورية فرغلى، إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية الجيدة ، ولكن يظل حياتها الشخصية وإجراء العمليات الجراحية هي مصدر تصدرها محركات بحث جوجل ومواقع التواصل بشكل أكبر.

وصدمت حورية فرغلي جمهورها بالتأكيد على أن القفص الصدرى خالى من العظام بسبب الاستعانة به لأنفها، الأمر الذى أثار جدلا واسعا داخل الوسط الفنى.

كشفت حورية فرغلي، عن أن منزلها مسكون بكائنين من العالم الآخر تراهما باستمرار ولكنهما لا يؤذونها، قائلة: “البيت عندي فيه بنت وولد من العالم الآخر وبشوفهم علطول ، وهما بيهزروا معايا كتير ويفضلوا يخبطوا على الباب ويفتحوا الباب.. بشوف البنت قاعدة على سفرة المنزل وشعرها زي شعري والولد بيكون لابس شورت وفانلة وهما تقريبا في نفس السن”. 
 

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