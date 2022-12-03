غدا .. كلية تجارة أسيوط تحتفل باليوبيل الفضى لبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية

يشهد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط غدا الأحد الحفل الموسع بمناسبة اليوبيل الفضي لبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بجامعة أسيوط.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى إلى أن هذا الحفل يأتى تأكيدا على أهمية هذا البرنامج وما حققه خريجيه من نجاح فى سوق العمل داخل مصر وخارجها ، كما يمثل دليلا دامغا على ما تقدمه جامعة أسيوط من برامج تعليمية متطورة تواكب التغيرات المتجددة التخصصات العلمية فى مختلف المجالات.



من جانبه أشار الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة إلي أن الحفل ينقسم لثلاث اجزاء يتضمن الجزء من الاول من الحفل الاصطفاف فى ساحة الكلية ومشاركة السادة الحضور بكلماتهم الرسمية ، ثم الملتقى العلمي للحفل والمقرر انعقاده بمركز النيل التنوير الاشعاع الحضارى ثم يعقبه مساءا الحفل الفنى بمركز النيل أيضا .

من جانبه أضاف الدكتور محمد العدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب أنه من المقرر أن يشهد الحفل كوكبة من الشخصيات العامة والبارزة فى مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بمجالات التجارة والمحاسبة والضرائب والجمارك على مستوى الجمهورية.