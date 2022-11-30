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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد فحص الطعون .. 1071 دارسًا يخوضون انتخابات اتحادات طلاب جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء 30 نوفمبر الجارى  عن القائمة النهائية لأسماء الطلاب المرشحين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب في مختلف كليات الجامعة والتى ضمت تقدم 1071 طالبا وطالبة، من الراغبين فى  خوض انتخابات اتحاد طلاب الكليات والجامعة للعام الجامعي الحالي 2022/2023.

وأشار رئيس جامعة أسيوط  إلى متابعته لإجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراؤها في مناخ من الشفافية والحيادية على نحو يشجع الطلاب على الانخراط فى التصويت الانتخابات كأول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب.

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وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الكشوف النهائية تعكس إقبالاً كثيفاً من الطلاب عنه فى الطالبات حيث بلغ عدد الطلبة المتقدمين لخوض الانتخابات 607 طالب و464 طالبة ، وكانت كلية التربية هى الأعلى بين كليات الجامعة والتى شهدت تقدم 222 طالب وطالبة  يليها كلية الحقوق بترشح 122 ثم كلية الخدمة الاجتماعية بترشح 88  طالب وطالبة وفق الكشوف المبدئية التى تم رصدها والإعلان عنها اليوم الأربعاء   .

وأضاف الدكتور أحمد عبد المولى أنه من المقرر ان تبدأ غدا الخميس 1 ديسمبر   انطلاق اعمال فترة الدعاية الانتخابية وذلك   لمدة 3 ايام وفق الضوابط والقواعد المنظمة لهذا الشأن .

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