وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يتفقد الأعمال الإنشائية بنادي دكرنس الرياضي

تفقد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم السبت، الأعمال الإنشائية بإستاد نادى دكرنس الرياضى.

وشملت الجولة التفقدية، متابعة سير الأعمال الإنشائية الجديدة بإستاد نادى دكرنس الرياضي، وكذلك أعمال حديد التسليح لمبنى المدرجات بإستاد نادى دكرنس الرياضي، وأعمال التشوين لمواد البناء استعدادا لتنفيذ أعمال صب الخرسانة المسلحة بإستاد نادى دكرنس الرياضى، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههم أثناء الأعمال الإنشائية، لكى تخرج فى النهاية بشكل جيد وحسب المواصفات الفنية في كراسة الشروط المطلوبة.

وشاهد علاء الشربيني وكيل الوزارة، الأعمال الإنشائية التى تتم على أرض الواقع واستمع إلى تأمر إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة، وتأتي هذه الجولة فى إطار المتابعة المستمرة للأعمال الإنشائية التى تتم بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، وجهود المديرية لتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الهيئات أثناء العملية الإنشائية.

وأكد "الشربيني"، أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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