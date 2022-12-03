في مرحلة الاحتضار .. تدهور حالة الأسطورة بيليه

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه قد دخل في مرحلة الاحتضار، بعدان ساءت حالته الصحية في ظل علاجه من سرطان الأمعاء.



وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نقل بيليه إلى قسم الرعاية في مرحلة الاحتضار لعدم استجابة جسده للعلاج الكيمائي"

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ويعاني الأسطورة البرازيلية بيليه من مشاكل صحية خلال الفترة الماضية، حيث تم اكتشاف ورم سرطاني في القولون العام الماضي.



ويعد الأسطورة بيليه أحد أفضل اللاعبين البرازيلين على مدار التاريخ في عالم كرة القدم، والذي توج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم، كما حصل على جائزة الكرة الذهبية.