الشيخ محمد رضا: العبد يتقرب إلى الله بالذكر والصلاة والزكاة .. فيديو

أكد الشيخ محمد رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن أول الأعمال التي يتقرب بها العبد من الله سبحانه وتعالى هي ذكر الله سبحانه وتعالى .

وقال محمد رضا في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" بر الوالدين والحج والزكاة والصلاة من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد من الله سبحانه وتعالى ".

وأضاف :" من احب وافضل الاعمال إلى الله هي أن يتقرب العبد إلى الله بأفعال الخير وقضاء حوائج الناس ".



وأكمل أحد علماء الأزهر :" الدعوة في سبيل الله والعمل الصالح من الأعمال التي تقرب العبد بالله، مضيفا:" صلاة الفروض في المسجد تقرب العبد من ربه".

وعرض الفنانة نشوى مصطفى، تقريرا عن أعمال مؤسسة نبض الحياة من أجل إعمار المساجد في القرى الأكثر احتياجا".

