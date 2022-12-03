عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيخ محمد رضا: العبد يتقرب إلى الله بالذكر والصلاة والزكاة .. فيديو

محمد رضا
محمد رضا

أكد الشيخ محمد رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن أول الأعمال التي  يتقرب بها العبد من الله سبحانه وتعالى هي ذكر الله سبحانه وتعالى .

txt

بنت البلد ترصد جهود مؤسسة نبض الحياة الخيرية

txt

أحمد ممدوح يرصد جهود مؤسسة نبض الحياة في وقف النخيل.. فيديو

وقال  محمد رضا في حواره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  بر الوالدين والحج والزكاة  والصلاة  من الأعمال  الصالحة التي  يتقرب بها العبد من الله  سبحانه وتعالى ".

 

وأضاف  :" من احب وافضل الاعمال إلى الله هي أن يتقرب العبد  إلى الله بأفعال الخير وقضاء حوائج الناس ".


وأكمل أحد علماء الأزهر :" الدعوة في سبيل الله والعمل  الصالح من الأعمال التي تقرب العبد بالله، مضيفا:" صلاة الفروض في المسجد  تقرب العبد من ربه".

 

وعرض الفنانة نشوى مصطفى، تقريرا عن أعمال مؤسسة نبض الحياة من أجل إعمار المساجد في القرى الأكثر احتياجا". 
 

محمد رضا نبض الحياة نشوى مصطفى الله اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

القوات المسلحة تتابع واقعة مستشفى قويسنا المركزى وتؤكد على احترامها لسيادة القانون

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

مفاجأة في قضية ممرضات قويسنا.. شقيقة المعتدي طبيبة بالمستشفي والوزير يطالب بالتحقيق

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

تراجع مفاجئ للذهب.. وسعر عيار21 تحت الـ1600 جنيه في ختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

صوت لـ محمد صلاح.. ميرور تكشف عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام

كأس العالم .. منتخب هولندا يتقدم على أمريكا 2/0 في الشوط الأول

هل الفوائد البنكية عليها زكاة وإن دخلت في مصاريف المعيشة؟.. الإفتاء تجيب

تفوق على جوهرة وصافيناز.. شاهد| طفل يرقص على أغنية “هوا إنت مين”

وربي ما فيها شي.. صورة كارنيه طالب تثير الجدل على السوشيال ميديا

مصر تبحث ملفات الإرهاب والأمن السيبراني والدفاع مع مسئولي الاتحاد الأوروبي والناتو|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تتابع واقعة مستشفى قويسنا المركزى وتؤكد على احترامها لسيادة القانون

بملابس غريبة.. زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث ظهور| شاهد

كوارث صحية.. تحذير من رسومات الحنة على الجلد

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر|شاهد

فيديو

حققت 108 آلاف مشاهدة.. آية عبدالله تطرح أغنية تريند اليوم| فيديو

ضربوا العاملات.. وصول وزير الصحة لقويسنا ومفاجأة عن الممرضة الحامل| تغطية خاصة

هل تعاطي الحقن ممنوع في الصيدليات؟.. التفاصيل كاملة في تغطية خاصة

هولندا وأمريكا.. مواعيد مباريات اليوم بكأس العالم 2022.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ