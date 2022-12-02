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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد ممدوح يرصد جهود مؤسسة نبض الحياة في وقف النخيل.. فيديو

صدى البلد

 قال الشيخ أحمد ممدوح، أحد علماء الأزهر الشريف والمشاركين في مؤسسة "نبض الحياة" الخيرية، إن الجهر بالأعمال الخيرية أمر جيد، ويشجع على فعل الخير.

وتابع الشيخ أحمد ممدوح، خلال حواره مع برنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم نشوى مصطفى أن الله عز وجل أمر المؤمنين بفعل الخير، للحصول على الفلاح في الدنيا والآخرة، فضلا عن الشعور بالراحة النفسية.

عمل الخير


وأكمل "ممدوح"، أن الصدقة وعمل الخير يمد الإنسان بالخير، والسكينة، وكذلك ذكر الله، الذي يترتب عليه الخير .

واسترسل أن المؤسسة ساهمت في زرع 1000 فدان في عامين “وقف النخيل”، وهو نتيجة صدق النوايا مع الله، والعزيمة على فعل العمل الصالح. 

الازهر الشريف النخيل الفلاح نشوى مصطفى أحمد ممدوح

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