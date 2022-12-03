15 ديسمبر .. يسرا تبدأ تصوير مسلسلها الجديد لموسم رمضان

أعلن المنتج جمال العدل أنه تم تحديد يوم ١٥ من شهر ديسمبر الحالي موعد نهائى لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسل يسرا الجديد والذى يحمل أسم حمدالله على السلامة بشكل مبدئى.



وأضاف جمال فى تصريحه لبرنامج et بالعربي، أنه لازال هناك من الفنانين سوف يتم التعاقد معهم للإنضمام للمسلسل خلال الساعات القليلة القادمة لكى يكتمل فريق عمل المسلسل قبل موعد بدء التصوير.





تفاصيل مسلسل حمدالله على السلامة

مسلسل حمدالله على السلامة تدور أحداثه فى إطار أجتماعي كوميدي ويضم مجموعة كبيرة من النجوم بجانب يسرا على رأسهم محمد ثروت وشيماء سيف، ومن المفترض أن ينطلق تصوير المسلسل يوم ١٥ من الشهر الحالي عقب عودة يسرا من مهرجان البحر الأحمر.



تكريم يسرا فى مهرجان البحر الأحمر

وتقديراً لمساهمتها الاستثنائية في صناعة السينما العربية، كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أيقونة السينما المصرية النجمة يسرا بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية في حفل افتتاح دورته الثانية، التى انطلقت يوم ١من شهر ديسمبر الحالي.

يسرا تعلق على تكريمها فى جدة

ووجهت النجمة يسرا الشكر لمهرجان البحر الأحمر بجدة على تكريمها ووصفتها بلحظة من أجمل لحظات حياتها لكم المحبة التى احست بها من نجوم المنطقة العربية المتواجدين بل من نجوم الهند المتواجدين، وخصوصا شارو خان والنجوم الأمريكيين المتواجدين والاوروبيين ومن أماكن بها سينما قوية وتحترم الفن.

و جاء ذلك في أول تعليق لها بعد تكريمها مساء أمس في إفتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية ومنحها جائزة اليُسر وأضافت أنه في ظل وجود نجوم كبار مثل جاكي شان وشاروخان وشارون ستون واندي جارسيا والمخرج أوليفر ستون فالتكريم في ظل وجود كل هؤلاء الفنانين الكبار ووقوفهم جميعا لحظة تكريمها لهي لحظة هامة بالنسبة لها.

كما وجهت الشكر للأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي و محمد التركي الرئيس التنفيذي للمهرجان وصناع المهرجان في ظل وجود اكثر من ١٠٠٠ نجم وصانع. وعن تعليقها على الدورة الحالية قالت يسرا هناك مثل بلدي في مصر يقول " الجواب بيبان من عنوانه" وهي تلمس ومنذ البداية تطورا رهيبا في هذه الدورة. وأكدت يسرا ان تواجدها في مثل هذه الفعاليات الكبرى وتكريمها كفنانة مصرية فهو تعبير عن دور مصر ومحبة العرب لمصر والفن المصري.

إطلالة يسرا فى افتتاح مهرجان البحر الأحمر

يسرا التى تألقت بإطلالة ملكية حملت توقيع زهير مراد على الفستان والحقيبة و اللوك حمل توقيع مايسة وسحر عزب وكوافير احمد منير والماكياج من لوريال والمجوهرات بولجاري.

