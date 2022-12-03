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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمهيدًا لافتتاحها.. بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان

بدء أعمال الصيانة
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه

بدأت اليوم أعمال التجديد والتطوير بدار الضيافة بالحرم الجامعي بعين حلوان وذلك وفق خطة الجامعة لتطوير الأصول حيث تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدار، ورافقه خلال زيارته الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتور سامح جمال المشرف العام علي دار الضيافة، الدكتور أشرف ميمى مسئول أعمال الصيانة، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد عبد المقصود مدير عام الإدارة الهندسية، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بدار الضيافة وقام بمتابعة ما تم الانتهاء منه فى خطة التطوير والصيانة المعتمدة، ووجه رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بالمنظر الجمالي والمناطق الخضراء بدار الضيافة، ومراعاتها بصفة مستمرة، مع توفير متخصصين للعناية بها، وتابع رئيس الجامعة أعمال التطوير بما فيها الدهانات الداخلية والخارجية، والإنارة، وشاشات العرض، والنظام الصوتي المتكامل، مشيرًا إلى ضرورة اتباع النظم الحديثة للسلامة والصحة المهنية.

خلال متابعته عملية التطوير|رئيس جامعة حلوان: 3 يناير المقبل افتتاح مجمع الإبداع والبحث.. صور

جدير بالذكر أن دار الضيافة بجامعة حلوان يقوم باستضافة غالبية المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة التي تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان والجامعات والهيئات المختلفة، استضافة المواسم الثقافية والندوات الشهرية للجامعة والمراكز العلمية بها.

وعلى جانب آخر أجرى اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان زيارة لمقرات مجمع الابداع والبحث العلمى، والمراكز البحثية 
والوافدين، وذلك للوقوف على المشروعات المزمع الانتهاء منها وافتتاحها قريبا، وتابع رئيس جامعة حلوان الوضع الراهن لمشروعات التطوير والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال تمهيداً لافتتاح مجمع الإبداع والبحث العلمي يوم ٣ يناير ٢٠٢٣.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن أعمال التطوير التي تجري بمجمع الإبداع والبحث العلمي تأتي انطلاقا من دور الجامعة في تقديم الدعم الكامل واللازم لكل متطلبات البحث العلمي، فهو قاطرة التنمية للعبور للمستقبل، وهو ما يتطلب توفير الدعم للباحثين والعلماء من جامعة حلوان والجامعات الأخرى وتوفير المقرات اللازمة والملائمة التي تواكب التطورات الحديثة في كافة ارجاء العملية التعليمية لمساندة الباحثين ودعم جهودهم العلمية.

بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (1)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (1)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (2)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (2)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (3)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (3)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (4)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (4)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (5)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (5)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (6)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (6)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (7)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (7)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (8)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (8)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (9)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (9)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (10)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (10)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (11)
بدء أعمال الصيانة بدار الضيافة بجامعة حلوان تمهيدًا لافتتاحه (11)
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